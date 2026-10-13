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        Haberler Bilgi SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman ve nasıl başvuru yapılacak?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman ve nasıl başvuru yapılacak?

        Sağlık Bakanlığının 2026 yılı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, Ekim ayının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme taşındı. Kamu sektöründe görev almak isteyen sağlık çalışanları, yeni istihdam sürecine ilişkin duyuruları yakından izlemeye başladı. Hastanelerin yanı sıra acil sağlık hizmetleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evlerinde de personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Adaylar ise hangi meslek gruplarına ne kadar kontenjan ayrılacağını ve başvuruların ne zaman kabul edileceğini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı için başvurular hangi tarihte başlayacak? Branş dağılımı, kadro sayıları ve başvuru koşulları belli oldu mu? İşte 26 bin 673 kişilik alım sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:48 Güncelleme:
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        Sağlık alanında kamuya atanma fırsatı bekleyen binlerce kişinin gündeminde, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için öngördüğü 26 bin 673 kişilik personel alımı yer alıyor. Ekim ayıyla birlikte yeni kadrolara ilişkin beklentiler artarken, sağlık hizmetlerinin farklı birimlerinde görev alacak personelin nasıl belirleneceği merak ediliyor. Planlanan istihdamın hastanelerle sınırlı kalmayarak acil sağlık birimleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evlerini de kapsaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlardan alım gerçekleştirilecek? Başvuru şartları ve kadro dağılımı açıklandı mı? İşte 2026 yılı sağlık personeli alımına ilişkin merak edilen bilgiler...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU!

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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