SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman ve nasıl başvuru yapılacak?

Sağlık alanında kamuya atanma fırsatı bekleyen binlerce kişinin gündeminde, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için öngördüğü 26 bin 673 kişilik personel alımı yer alıyor. Ekim ayıyla birlikte yeni kadrolara ilişkin beklentiler artarken, sağlık hizmetlerinin farklı birimlerinde görev alacak personelin nasıl belirleneceği merak ediliyor. Planlanan istihdamın hastanelerle sınırlı kalmayarak acil sağlık birimleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evlerini de kapsaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlardan alım gerçekleştirilecek? Başvuru şartları ve kadro dağılımı açıklandı mı? İşte 2026 yılı sağlık personeli alımına ilişkin merak edilen bilgiler...