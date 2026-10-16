SAYILI GÜNLER KALDI! Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB ara tatil takvimi
Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için sayılı günler kaldı. Yoğun ders temposuna kısa bir mola vermeye hazırlanan öğrenciler, kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen veliler ise hafta sonlarının ara tatile dahil olup olmayacağını ve okulların ne zaman yeniden açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle 1. ve 2. ara tatil tarihleri netlik kazandı. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2026-2027 ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi…
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşıyor. Birinci dönemin yoğun ders programına verilecek bu mola öncesinde, ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?’’ sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde birinci ve ikinci ara tatil tarihleri bilgisine yer verildi. Takvime göre öğrenciler, kasım ayında okul sıralarına kısa bir süreliğine veda edecek. İşte 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İLK ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili, hafta içindeki 5 günlük tatil süresine önceki ve sonraki hafta sonlarının eklenmesiyle toplam 9 güne ulaşacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. Ara tatilin sona ermesinin ardından 21-22 Kasım hafta sonu yaşanacak ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in çalışma takvimine göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de takvimde yerini aldı. Buna göre öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında ara tatil yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 gün sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.