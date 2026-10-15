SON DAKİKA: BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 15-16 Ekim 2026 bugün ve yarın Bursa’da okul var mı yok mu, Bursa Valiliği açıklama yaptı mı?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü Bursa'da okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Bu kapsamda ''Bursa'da okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarılarının ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek için Bursa Valiliği tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 15-16 Ekim 2026 bugün ve yarın Bursa'da okul var mı yok mu, Bursa Valiliği açıklama yaptı mı? İşte 15-16 Ekim 2026 Bursa Valiliği okul tatili açıklamasına ilişkin son gelişmeler…
Bursa'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ilişkin tatil kararları araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarılarının ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler Bursa Valiliği tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. Özellikle İstanbul'da alınan tatil kararının ardından Bursa'da da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerini kapsayan olası tatil kararı için gözler Valiliğin resmi duyurularına çevrilirken, il genelinde ve ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 15 Ekim Perşembe bugün Bursa’da okul var mı? 16 Ekim 2026 Cuma yarın Bursa’da okullar tatil olacak mı? İşte Bursa Valiliği'nin açıklamalarına ilişkin son durum…
15 EKİM PERŞEMBE BUGÜN BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bursa Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine dair bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa Valiliği tarafından 16 Ekim 2026 Cuma günü Bursa'da okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı.
Yeni bir karar alınmadığı sürece Bursa genelindeki okullarda eğitim öğretim normal program doğrultusunda devam edecek.
Vatandaşların olası bir tatil kararı için Bursa Valiliği'nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.
BURSA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, İnegöl, Gemlik ve diğer ilçelerinde eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor.
İlçe bazında alınabilecek kararlar için kaymakamlıkların ve ilgili resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.
15 EKİM 2026 BURSA HAVA DURUMU
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.