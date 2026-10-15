SON DAKİKA: BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 15-16 Ekim 2026 bugün ve yarın Bursa’da okul var mı yok mu, Bursa Valiliği açıklama yaptı mı?

Vücuduna yayılan dolgu nedeniyle 9'uncu kez ameliyat olan Danla Bilic, geçirdiği operasyonun detaylarını anlattı. Yaklaşık 6 saat süren kritik operasyonun ardından iyileşme sürecini anlatan Bilic, "Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derecede kesip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar" ifadel... Daha Fazla Göster

Vücuduna yayılan dolgu nedeniyle 9'uncu kez ameliyat olan Danla Bilic, geçirdiği operasyonun detaylarını anlattı. Yaklaşık 6 saat süren kritik operasyonun ardından iyileşme sürecini anlatan Bilic, "Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derecede kesip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar" ifadelerini kullandı Daha Az Göster