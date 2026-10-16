SSK Bağkur 2026 Emekli maaş promosyon kampanyası yenilendi! Ekim ayında emekliye en yüksek promosyonu hangi banka, ne kadar veriyor?
Ekim ayı emekli promosyon kampanyasında bankaların yarışı sürüyor. Emekli promosyonu 2026 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi başta kamu bankaları olmak üzere tüm özel bankalar ile beraber araştırılıyor. Özellikle promosyon süresi dolanlar, yeni emekli olanlar ve sözleşmesini yenilemek isteyenler için bankalar kampanyalarını değiştirdi. Peki, 2026 Ekim ayı emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? İşte, SSK, Bağkur emekliye en yüksek promosyon veren bankalar listesi
Bankaların emekli promosyon kampanyaları merak ediliyor. SSK Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren emekli promosyonlarında bazı bankalar ana promosyon ve ek ödüllerle toplam tutarları 35.000 TL, 40.000 TL sınırına kadar çıkardı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte, güncel banka promosyon tutarları
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
İş Bankası, SGK emeklilerine maaş aralığına göre 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı ve MaxiPuan avantajları gibi ek kampanyaların katılımıyla toplam fayda tutarı 25.000 TL - 35.000 TL bandına kadar yükselmektedir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olup emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar 15.000 TL’ye varan chip-para fırsatından yararlanabiliyor.
Maaş Taşıma Ödülü: Akbank Mobil’den taşıma işlemine 3.000 TL
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Sigorta yaptıranlara 5.500 TL
Fatura Talimatı: 2 adet otomatik fatura talimatına 3.000 TL
Kart Harcaması: Axess/Wings ile aylık 2.000 TL ve üzeri harcamaya (3 ayda) toplam 3.000 TL
Mobil Katılım: Mobilin Akbanklısı programına katılarak 500 TL chip-para
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Yapı Kredi, maaş promosyonunu otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital bankacılık kullanımı ve mobil üzerinden müşteri olma ödülleriyle destekliyor. Paylaşılan kampanya tablosuna göre toplam promosyon tutarları şöyle:
Aylık net maaş - Nakit promosyon - Toplam promosyon
0-9.999 TL 6.250 TL 15.250 TL
10.000-14.999 TL 10.000 TL 21.000 TL
15.000-19.999 TL 12.500 TL 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 30.000 TL
En yüksek toplam tutar, 20 bin TL ve üzerindeki maaş diliminde yer alan ve ek kampanya şartlarını yerine getiren müşteriler için geçerli.
Bankaların emekli promosyon kampanyaları merak ediliyor. SSK Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren emekli promosyonlarında bazı bankalar ana promosyon ve ek ödüllerle toplam tutarları 35.000 TL, 40.000 TL sınırına kadar çıkardı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte, güncel banka promosyon tutarları
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
DenizBank’ta maaş promosyonuna ek olarak kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatları ve kredi kartı kullanımına bağlı ödüller sunuluyor.
Aylık net maaş - Standart promosyon - Toplam promosyon
0-9.999 TL - 5.000 TL - 20.000 TL
10.000-14.999 TL - 8.000 TL - 24.000 TL
15.000-19.999 TL - 10.000 TL - 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL - 30.000 TL
QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2026
QNB, maaş tutarlarına göre koşulsuz nakit promosyon miktarını şu şekilde uyguluyor:
0 - 9.999 TL Maaş Alanlar: 8.500 TL
10.000 TL - 14.999 TL Maaş Alanlar: 13.500 TL
15.000 TL - 19.999 TL Maaş Alanlar: 16.500 TL
20.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlar: 20.000 TL
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Garanti BBVA, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren müşterilere 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bonus Kart veya Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesiyle 10 bin TL’ye varan ek bonus fırsatı bulunuyor. Böylece toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL’ye ulaşabiliyor.
Nakit promosyon tutarı maaş dilimine göre değişiyor. Bankanın açıklamasına göre 20 bin TL ve üzerindeki emekli maaşlarında nakit promosyon 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ek bonuslar için kampanya koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank Emekli Promosyon Ödemeleri kapsamında, SGK emeklilerine 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında brüt maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır.
Brüt Maaşlara Göre Promosyon Tutarları
10.000 TL – 14.999,99 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999,99 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
VakıfBank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca ek kampanyalarla birlikte toplam kazanım 30.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
VakıfBank Emekli Promosyon Tutarları (3 Yıllık Taahhüt İçin)
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arasında olan maaşlar için: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında olan maaşlar için: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olan maaşlar için: 12.000