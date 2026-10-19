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        Haberler Bilgi SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! 19 Ekim 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! 19 Ekim 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar sporseverler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple ''Bu akşam maç var mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. 19 Ekim 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün futbolda heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 8. hafta Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ile kapanacakken, Avrupa liglerinde de önemli mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Ekim 2026 bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 07:35 Güncelleme:
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        1

        ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu, 19 Ekim 2026 maç programı ile yanıt buldu. Haftanın ilk gününde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları oynanırken İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde de takımlar puan mücadelesi verecek. Günün maç programında Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin yanı sıra Tottenham-Coventry, Getafe-Rayo Vallecano ve Parma-Torino maçları dikkat çekiyor. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19 Ekim 2026 maç programı ve karşılaşmaların başlama saatleri.

        2

        19 EKİM 2026 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig

        20.00 | Trabzonspor – Beşiktaş (beIN SPORTS 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        17.00 | Fatih Karagümrük – Ankara Keçiörengücü (beIN SPORTS 2)

        17.00 | Manisa FK – Muğlaspor (beIN SPORTS MAX 1)

        20.00 | Bursaspor – Pendikspor (beIN SPORTS 2)

        20.00 | Esenler Erokspor – Mardin 1969 Spor (beIN SPORTS MAX 1)

        4

        İtalya Serie A

        19.30 | Monza – Cagliari (S Sport)

        21.45 | Parma – Torino (S Sport)

        5

        İngiltere Premier Lig

        22.00 | Tottenham – Coventry City (beIN SPORTS 3)

        6

        İspanya La Liga

        22.00 | Getafe – Rayo Vallecano (S Sport)

        7

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:05 | Al-Fayha – Al-Ahli

        21:00 | Al-Hilal – Al-Hazem

        21:00 | Al-Shabab – Al-Faisaly

        8

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        19.00 | Esenler Erokspor – Anadolu Efes (beIN SPORTS 5)

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