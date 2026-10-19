SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! 19 Ekim 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu, 19 Ekim 2026 maç programı ile yanıt buldu. Haftanın ilk gününde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları oynanırken İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde de takımlar puan mücadelesi verecek. Günün maç programında Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin yanı sıra Tottenham-Coventry, Getafe-Rayo Vallecano ve Parma-Torino maçları dikkat çekiyor. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19 Ekim 2026 maç programı ve karşılaşmaların başlama saatleri.