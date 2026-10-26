SÜPER LİG’DE DERBİ HEYECANI! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Ekim 2026 maç programı ve yayın saatleri
26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?'' sorularına yanıt aranıyor. 26 Ekim 2026 maç programı belli oldu. Buan göre Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşmaları bugün oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Beşiktaş-Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadeleleri de futbol heyecanını artıracak. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 26 Ekim 2026 maç takvimi ve yayın saatleri!
26 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında üç kritik mücadele oynanacakken gözler özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiye çevrildi. Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırlayacakken Trabzonspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunda ise Fransa ve İspanya liglerindeki mücadeleler takip edilecek. Peki, bugün kimin maçı var? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hangi kanalda? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi maç programı ve canlı yayın bilgileri...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre Süper Lig'in 9. haftası bugün oynanacak üç karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 19.00'da başlayacak iki karşılaşmanın ardından saat 21.30'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi futbolseverlerle buluşacak. Trendyol 1. Lig'de ise tek maç oynanacak.
26 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
19.00 | Çaykur Rizespor – Trabzonspor (beIN SPORTS 1)
19.00 | Beşiktaş – Başakşehir (beIN SPORTS 2)
21.30 | Galatasaray – Fenerbahçe (beIN SPORTS 1)
Trendyol 1. Lig
20.00 | Mardin 1969 Spor – Manisa FK (TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1)
AVRUPA'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
26 Ekim Pazartesi günü Avrupa'nın önemli liglerinde de futbol heyecanı yaşanacak. Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Lyon karşılaşırken İspanya LaLiga'da Sevilla, Osasuna'yı ağırlayacak. Portekiz'de ise Benfica, Santa Clara deplasmanına çıkacak.
Portekiz Süper Ligi
21.45 | Santa Clara – Benfica (beIN SPORTS 3)
Fransa Ligue 1
22.30 | PSG – Lyon (beIN SPORTS 3)
İspanya La Liga
23.00| Sevilla – Osasuna (S Sport)
Ligue 2
22.45 | Montpellier – Red Star (beIN SPORTS 4)