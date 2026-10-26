SÜPER LİG’DE DERBİ HEYECANI! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Ekim 2026 maç programı ve yayın saatleri

Kağıthane'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

KAĞITHANE'de sokakta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Tolga Derebaşı (28), karnından ve bacağından yaralandı. Ağır yaralı olarak oto yıkamacıya sığınan Derebaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, aynı bölgeye yak... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de sokakta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Tolga Derebaşı (28), karnından ve bacağından yaralandı. Ağır yaralı olarak oto yıkamacıya sığınan Derebaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, aynı bölgeye yakın bir noktada 3 gün önce de bir taksi şoförünün silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster