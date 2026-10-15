Suriye ve Denizli'de deprem! 15 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Son depremler listesi 15 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntılarla birlikte takip ediliyor. Saat 04.38'de Suriye'nin Haseke bölgesindeki Resulayn çevresinde 3,3, saat 04.21'de ise Denizli'nin Honaz ilçesinde 2,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte, 15 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntıların merkez üsleri, büyüklükleri ve derinlikleri belli oldu. Suriye'deki depremin Mardin'in Kızıltepe ilçesine yaklaşık 16,93 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Peki, Az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede ve saat kaçta meydana geldi? İşte, 15 Ekim Perşembe son dakika deprem haberleri…
SURİYE'DE 3,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Suriye'nin Haseke bölgesine bağlı Resulayn çevresinde saat 04.38.18'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9,34 kilometre olarak kaydedildi. Depremin merkez üssünün Mardin'in Kızıltepe ilçesine uzaklığı 16,93 kilometre olarak belirtildi.
DENİZLİ HONAZ'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 04.21.53'te 2,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 14,81 kilometre olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER NASIL TAKİP EDİLİR?
Türkiye'de meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan deprem listelerinden takip edilebilir. Listelerde depremin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alır.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ