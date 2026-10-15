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        Haberler Bilgi Suriye ve Denizli'de deprem! 15 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Suriye ve Denizli'de deprem! 15 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son depremler listesi 15 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntılarla birlikte takip ediliyor. Saat 04.38'de Suriye'nin Haseke bölgesindeki Resulayn çevresinde 3,3, saat 04.21'de ise Denizli'nin Honaz ilçesinde 2,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte, 15 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 06:34 Güncelleme:
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        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntıların merkez üsleri, büyüklükleri ve derinlikleri belli oldu. Suriye'deki depremin Mardin'in Kızıltepe ilçesine yaklaşık 16,93 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Peki, Az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede ve saat kaçta meydana geldi? İşte, 15 Ekim Perşembe son dakika deprem haberleri…

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        SURİYE'DE 3,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Suriye'nin Haseke bölgesine bağlı Resulayn çevresinde saat 04.38.18'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9,34 kilometre olarak kaydedildi. Depremin merkez üssünün Mardin'in Kızıltepe ilçesine uzaklığı 16,93 kilometre olarak belirtildi.

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        DENİZLİ HONAZ'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

        Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 04.21.53'te 2,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 14,81 kilometre olarak ölçüldü.

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        SON DEPREMLER NASIL TAKİP EDİLİR?

        Türkiye'de meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan deprem listelerinden takip edilebilir. Listelerde depremin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alır.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-15 05:10:42 37.72383 36.04033 7.0 ML 1.4 Feke (Adana)
        2026-10-15 05:04:58 36.5875 28.15517 65.61 ML 1.6 Akdeniz - [06.42 km] Marmaris (Muğla)
        2026-10-15 05:01:06 38.18867 38.683 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
        2026-10-15 04:58:46 39.21467 28.96067 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
        2026-10-15 04:38:18 36.90583 40.623 9.34 ML 3.3 Resulayn, Haseke (Suriye) - [16.93 km] Kızıltepe (Mardin)
        2026-10-15 04:21:53 37.7745 29.4335 14.81 ML 2.7 Honaz (Denizli)
        2026-10-15 04:10:53 38.28917 37.68383 7.14 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-15 04:08:16 40.21667 27.82183 7.03 ML 1.6 Gönen (Balıkesir)
        2026-10-15 03:34:34 37.48133 36.92383 8.4 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
        2026-10-15 03:32:37 39.221 28.98767 6.9 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-10-15 03:12:55 36.93983 27.498 6.6 ML 1.5 Ege Denizi - [10.84 km] Bodrum (Muğla)
        2026-10-15 02:36:14 36.67733 29.00017 33.06 ML 2.6 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [05.69 km] Fethiye (Muğla)
        2026-10-15 02:19:46 36.5515 26.56733 11.84 ML 2.4 Ege Denizi - [79.43 km] Bodrum (Muğla)
        2026-10-15 02:13:36 40.159 31.81117 10.28 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
        2026-10-15 02:05:42 38.46467 39.1655 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
        2026-10-15 01:35:18 37.70867 36.102 7.01 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-15 01:26:49 38.34083 36.34933 6.92 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana)
        2026-10-15 01:15:09 38.485 39.177 17.29 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
        2026-10-15 01:11:21 37.703 36.10517 7.01 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-15 01:01:49 38.26833 38.73767 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
        2026-10-15 00:58:35 38.16533 38.62617 6.97 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
        2026-10-15 00:49:26 39.1605 28.18033 8.06 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-15 00:31:09 37.303 37.02117 10.48 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
        2026-10-15 00:18:29 40.0825 27.63633 9.35 ML 2.9 Gönen (Balıkesir)
        2026-10-15 00:15:40 38.264 38.73617 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
        2026-10-15 00:13:42 38.2495 38.75183 6.86 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
        2026-10-15 00:02:00 38.58167 31.36383 10.13 ML 1.6 Sultandağı (Afyonkarahisar)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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