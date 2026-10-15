Suriye ve Denizli'de deprem! 15 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntıların merkez üsleri, büyüklükleri ve derinlikleri belli oldu. Suriye'deki depremin Mardin'in Kızıltepe ilçesine yaklaşık 16,93 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Peki, Az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede ve saat kaçta meydana geldi? İşte, 15 Ekim Perşembe son dakika deprem haberleri…