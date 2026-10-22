Tabelalar değişti: Benzine ikinci indirim geldi! Akaryakıt indirimi ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin fiyatlarına yeni indirim geldi. 20 Ekim'de yapılan indirimin ardından ikinci fiyat düşüşüyle akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. 22 Ekim'den itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 76,30 TL'ye, Ankara'da 77,230 TL'ye, İzmir'de ise 77,50 TL'ye geriledi. Peki, Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 22 Ekim 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…