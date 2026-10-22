Tabelalar değişti: Benzine ikinci indirim geldi! Akaryakıt indirimi ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 20 Ekim'de litre başına 4,30 TL indirim yapılan benzinde ikinci bir fiyat düşüşü gerçekleşti. Yeni indirim 3,30 TL olurken haftalık toplam düşüş 7,60 TL'ye ulaştı. Peki, Benzine ne kadar indirim geldi? İşte, 22 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akaryakıt fiyatlarında son durum…
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin fiyatlarına yeni indirim geldi. 20 Ekim'de yapılan indirimin ardından ikinci fiyat düşüşüyle akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. 22 Ekim'den itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 76,30 TL'ye, Ankara'da 77,230 TL'ye, İzmir'de ise 77,50 TL'ye geriledi. Peki, Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 22 Ekim 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM GELDİ!
20 Ekim’de benzine yapılan 4,30 TL’lik indirimin ardından, 22 Ekim Perşembe gününden itibaren litre başına 3,30 TL’lik yeni bir indirim geldi.
BENZİN FİYATLARINDA HAFTALIK DÜŞÜŞ 7,65 TL'YE ULAŞTI
Benzin fiyatlarına uygulanan ikinci indirimle birlikte haftalık toplam düşüş litre başına 7,60 TL olarak hesaplandı. İlk indirimde 4,30 TL düşen fiyatlara 3,30 TL'lik yeni indirimin eklenmesiyle toplam tutar bu seviyeye ulaştı.
AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
3,35 TL'lik indirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 76,25 TL, Ankara'da 77,25 TL ve İzmir'de 77,45 TL seviyesine geriledi.
22 EKİM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Benzine yeni indirim beklentisi sürerken 22 Ekim 2026 günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,30 TL
Motorin: 96,70 TL
LPG: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,10 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL
Ankara
Benzin: 77,30 TL
Motorin: 97,80 TL
LPG: 41,29 TL
İzmir
Benzin: 77,50TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL
*Akaryakıt fiyatları şehirler ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebildiğinden, araç sahiplerinin güncel pompa fiyatlarını bulundukları bölgedeki istasyonlardan kontrol etmesi gerekiyor.