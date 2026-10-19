TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi, başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ'nin yüzde 25 indirim uygulamasından, konut veya iş yeri alımını 30 Haziran 2025 tarihine kadar gerçekleştiren ve taksit ödemeleri de bu tarih itibarıyla başlamış olan hak sahipleri yararlanabilecek.

Ancak kampanya tüm alıcıları kapsamıyor. Borcunun bitmesine 12 ay veya daha az süre kalan hak sahipleri, peşin ödeme yapsalar dahi yüzde 25'lik indirim imkanından faydalanamayacak.