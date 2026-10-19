TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi, başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
TOKİ'nin konut ve iş yeri sahiplerine yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru süresi bugün sona eriyor. 22 Eylül'de başlayan uygulamadan yararlanmak isteyen hak sahipleri için son başvuru günü geldi. Borçlarının tamamını veya belirli bir bölümünü peşin ödemek isteyen vatandaşlar, kampanya kapsamında sunulan indirim fırsatından faydalanabilecek. Başvuru süresinin dolmasına saatler kala kampanyanın şartları ve başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına nasıl ve nereden başvurulur? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular için son güne girildi. 22 Eylül'den bu yana devam eden kampanya, kalan borcunu toplu olarak kapatmak veya kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine indirim imkanı sunuyor. Sağlanan avantajdan yararlanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sürenin dolmasına kısa bir zaman kala kampanyadan kimlerin yararlanabileceği, ödeme koşulları ve başvuru yöntemleri araştırılıyor. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, hangi şartlar aranıyor? İşte TOKİ indirim kampanyasının son başvuru tarihi ve başvuru ekranına ilişkin detaylar...
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) konut ve iş yeri alıcılarına sunduğu yüzde 25 indirim fırsatında başvuru süresi bugün doluyor. 22 Eylül'de başlayan kampanya kapsamında, kalan borcunu tek seferde ödeyerek kapatmak isteyen hak sahipleri yüzde 25 oranında indirimden yararlanabiliyor.
Borcunun tamamını ödeyecek maddi imkanı bulunmayan vatandaşlar için de kısmi ödeme seçeneği sunuluyor. Buna göre, mevcut borcunun en az yüzde 25'ini peşin yatıran hak sahipleri, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirim hakkı kazanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını gün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak isteyen hak sahipleri, satış işlemlerinin yürütüldüğü Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine başvurarak peşin ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kampanyaya katılabilmek için başvuru yapılan aya ait taksit tutarının önceden ödenmiş olması şartı aranacak. Belirlenen başvuru süresinin sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek toplu borç kapatma ya da kısmi ödeme işlemlerinde ise yüzde 25'lik indirim avantajından yararlanılamayacak.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
TOKİ'nin yüzde 25 indirim uygulamasından, konut veya iş yeri alımını 30 Haziran 2025 tarihine kadar gerçekleştiren ve taksit ödemeleri de bu tarih itibarıyla başlamış olan hak sahipleri yararlanabilecek.
Ancak kampanya tüm alıcıları kapsamıyor. Borcunun bitmesine 12 ay veya daha az süre kalan hak sahipleri, peşin ödeme yapsalar dahi yüzde 25'lik indirim imkanından faydalanamayacak.