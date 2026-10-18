TS-BJK DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş, sezonun 8. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde 15 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ile 13 puanlı Trabzonspor arasındaki mücadele, iki takımın sıralamadaki yerini yakından ilgilendiriyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Trabzonspor - Beşiktaş muhtemel 11’ler…