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        Haberler Bilgi TS-BJK DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'leri...

        TS-BJK DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'leri...

        Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililerin sahasında oynanacak dev maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Derbi maçı tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş, sezonun 8. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde 15 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ile 13 puanlı Trabzonspor arasındaki mücadele, iki takımın sıralamadaki yerini yakından ilgilendiriyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Trabzonspor - Beşiktaş muhtemel 11’ler…

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        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleye Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak.

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        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen yayın saati itibarıyla takip edebilecek.

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        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 19 Ekim Pazartesi günü oynayacağı karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları belli olmaya başladı. Maç öncesi kadro tahminlerine göre Trabzonspor'un André Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Fabinho, Ozan Tufan, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Franculino Djú ile sahaya çıkması bekleniyor.

        Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde ise Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Fabio Miretti, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, İlhan Fakılı ve Hyeon-gyu Oh'un yer alması öngörülüyor.

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        TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN PUAN DURUMU

        Karşılaşma öncesinde Beşiktaş, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puana ulaştı ve 5. sıraya yerleşti.
        İki takım arasındaki 2 puanlık fark, karşılaşmanın lig sıralaması açısından önemini artırıyor.

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        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUÇLARI

        İki takım arasında 14 Aralık 2025'te Trabzon'da oynanan Süper Lig karşılaşması 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. 9 Mayıs 2026'da İstanbul'da yapılan son lig maçında ise Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

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        #beşiktaş
        #trabzonspor
        #derbi
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