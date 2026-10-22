Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili taraftarlar, Avrupa kupalarındaki mücadele öncesinde maçın yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor maçı canlı izle ekranı ve iki takımın muhtemel 11'i
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı ağırlıyor. Bordo-mavili ekip, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını sürdürmek için mücadele edecek. Karşılaşmanın Papara Park'ta oynanacak olması, taraftarların maça olan ilgisini artırıyor. Maçı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, internet üzerinden 'Trabzonspor - Hearts maçı izle, Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 izle' aramalarını sıklaştırdı. Peki, Trabzonspor - Hearts maçı nasıl, nereden izlenir, TS maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 izle ekranı...
TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının İskoç temsilcisi karşısında alacağı sonucu merakla bekliyor. Trabzonspor, sahasında kazanarak lig aşamasında puanını artırmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden izleyemeyen futbolseverler, TRT'nin resmî internet sitesi üzerinden canlı yayın seçeneklerini kontrol edebilecek.
Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyenler, TRT 1 canlı yayın ekranına giriş yaparak yayın akışına ulaşabilir.
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 YAYIN EKRANI
Trabzonspor - Hearts maçını internetten takip etmek isteyen taraftarlar, TRT 1'in resmî canlı yayın hizmetinden yararlanabilir. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden resmî yayın ekranına erişerek karşılaşmayı takip etmek mümkün.
Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 canlı izle ekranı: TRT 1 resmî canlı yayın sayfası
Karşılaşmanın yayın saatinde bağlantıyı kontrol ederek mücadeleyi canlı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA GALİBİYET PEŞİNDE
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek üç puan kazanmıştı. Bordo-mavili ekip, Hearts karşısında da galip gelerek Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.
İskoç temsilcisi Hearts ise Trabzonspor deplasmanında puan arayacak. İki takımın mücadelesi, Konferans Ligi lig aşamasındaki sıralama açısından önem taşıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino
Hearts: Reus, Borchgrevink, Walcott, Mccart, Milne, Miller, Mendy, McEntee, McPake, Guendouz, Braga