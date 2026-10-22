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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda?

        Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda?

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili taraftarlar, Avrupa kupalarındaki mücadele öncesinde maçın yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor maçı canlı izle ekranı ve iki takımın muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı ağırlıyor. Bordo-mavili ekip, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını sürdürmek için mücadele edecek. Karşılaşmanın Papara Park'ta oynanacak olması, taraftarların maça olan ilgisini artırıyor. Maçı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, internet üzerinden 'Trabzonspor - Hearts maçı izle, Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 izle' aramalarını sıklaştırdı. Peki, Trabzonspor - Hearts maçı nasıl, nereden izlenir, TS maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 izle ekranı...

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        TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

        Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının İskoç temsilcisi karşısında alacağı sonucu merakla bekliyor. Trabzonspor, sahasında kazanarak lig aşamasında puanını artırmayı hedefliyor.

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        TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden izleyemeyen futbolseverler, TRT'nin resmî internet sitesi üzerinden canlı yayın seçeneklerini kontrol edebilecek.

        Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyenler, TRT 1 canlı yayın ekranına giriş yaparak yayın akışına ulaşabilir.

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        TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 YAYIN EKRANI

        Trabzonspor - Hearts maçını internetten takip etmek isteyen taraftarlar, TRT 1'in resmî canlı yayın hizmetinden yararlanabilir. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden resmî yayın ekranına erişerek karşılaşmayı takip etmek mümkün.

        Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 canlı izle ekranı: TRT 1 resmî canlı yayın sayfası

        Karşılaşmanın yayın saatinde bağlantıyı kontrol ederek mücadeleyi canlı takip edebilirsiniz.

        TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        TRABZONSPOR AVRUPA'DA GALİBİYET PEŞİNDE

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek üç puan kazanmıştı. Bordo-mavili ekip, Hearts karşısında da galip gelerek Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

        İskoç temsilcisi Hearts ise Trabzonspor deplasmanında puan arayacak. İki takımın mücadelesi, Konferans Ligi lig aşamasındaki sıralama açısından önem taşıyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino

        Hearts: Reus, Borchgrevink, Walcott, Mccart, Milne, Miller, Mendy, McEntee, McPake, Guendouz, Braga

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