TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2026-2027: Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkıyor, seferler ne zaman başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonuna ilişkin sefer takvimini açıkladı. Yeni sezonda toplam 70 sefer gerçekleştirecek trenin biletleri, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te satışa sunulacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde düzenlenecek seferler, aralık ayında başlayarak mart ayına kadar devam edecek. Peki, 2026-2027 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte, Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet alma ekranı hakkında merak edilenler…