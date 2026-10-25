TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2026-2027: Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkıyor, seferler ne zaman başlayacak?
Ankara-Kars ve Kars-Ankara güzergahlarında kış sezonu boyunca hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi için yeni sezon takvimi belli oldu. Bireysel bilet satışlarının başlayacağı saat, sefer günleri ve trenin gezi molası vereceği şehirler belli oldu. Peki, Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? İşte, 2026-2027 Doğu Ekspresi bilet fiyatları, sefer tarihleri ve satış ekranı…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonuna ilişkin sefer takvimini açıkladı. Yeni sezonda toplam 70 sefer gerçekleştirecek trenin biletleri, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te satışa sunulacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde düzenlenecek seferler, aralık ayında başlayarak mart ayına kadar devam edecek. Peki, 2026-2027 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte, Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet alma ekranı hakkında merak edilenler…
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonu bireysel bilet satışları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacak. Yolcular biletlerini TCDD Taşımacılık'ın satış kanalları üzerinden temin edebilecek.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 2026-2027 SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda toplam 70 sefer yapacak. Seferlerin 35'i Ankara-Kars, 35'i ise Kars-Ankara yönünde gerçekleştirilecek.
Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026 ile 10 Mart 2027 tarihleri arasında, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026 ile 12 Mart 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ GÜNLERDE SEFER YAPIYOR?
Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket günleri güzergaha göre değişiyor. Ankara-Kars yönünde seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak. Kars-Ankara yönünde ise tren çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.
Ankara-Kars yönündeki son sefer 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönündeki son sefer ise 12 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler bilet ücretlerini araştırıyor. İki kişilik yataklı odada tek yön ücretleri düşük dönemde 16 bin 500 TL, yüksek dönemde 20 bin TL olarak belirtiliyor. Ancak fiyatların yeni sezon için TCDD Taşımacılık tarafından açıklanması gerekiyor. Güncel ücretlere resmi bilet satış ekranından ulaşılabilecek.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NERELERDE DURUYOR?
Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına güzergah üzerindeki şehirleri keşfetme fırsatı sunmak için gezi amaçlı duruşlar yapacak. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında mola verilecek.
Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar gerçekleştirilecek. Bu molalar sayesinde yolcuların Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıması hedefleniyor.