Türkiye'nin IQ haritası yeniden gündemde! Zirvedeki il ve 21 şehir belli oldu

ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR OLDU

Paylaşılan sıralamada Eskişehir, 105,20 puanla ilk sırada gösteriliyor. Ankara 104,91 puanla ikinci, İzmir ise 104,51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Muğla dördüncü sırada yer alırken Çanakkale ve İstanbul için aynı IQ puanı olan 104,02 bildiriliyor.

Not: Bu puanlar, internet üzerinden gerçekleştirilen IQ testlerine ilişkin paylaşılan verilerdir. Genel nüfusu temsil eden, resmi kurumlarca doğrulanmış bilimsel bir araştırma sonucu olarak değerlendirilmemelidir.