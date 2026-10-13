Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Türkiye'nin IQ haritası yeniden gündemde! Zirvedeki il ve 21 şehir belli oldu

        Türkiye'nin IQ haritası yeniden gündemde! Zirvedeki il ve 21 şehir belli oldu

        Türkiye'nin IQ ortalaması en yüksek 21 ili açıklandı. Paylaşılan listede metropollerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinden iller de dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin en yüksek IQ puanına sahip şehirleri hangileri ve ilk sırada hangi il yer alıyor? İşte 21'inci sıradan zirveye kadar adım adım Türkiye IQ haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'nin illere göre ortalama IQ puanlarını gösteren güncel sıralama yeniden gündeme geldi. Dört bir yanından farklı şehirlerin yer aldığı listede, özellikle bazı illerin üst sıralardaki konumu ve sürpriz eşitlikler dikkat çekiyor. İşte 21'inci sıradan başlayarak zirveye uzanan sıralama...

        2

        TÜRKİYE'NİN IQ ORTALAMASI EN YÜKSEK 21 İLİ

        İnternet üzerinden gerçekleştirilen IQ testlerine ilişkin eski verilere dayanan listede, şehirler bildirilen ortalama puanlara göre sıralanıyor.

        21. Bartın: 102,13

        3

        20. Denizli: 102,14

        4

        19. Rize: 102,32

        5

        18. Konya: 102,36

        6

        17. Uşak: 102,37

        7

        16. Karaman: 102,52

        8

        15. Yalova: 102,58

        9

        14. Zonguldak: 102,68

        10

        13. Tekirdağ: 102,82

        11

        12. Antalya: 103,29

        12

        11. Trabzon: 103,37

        13

        10. Kırklareli: 103,38

        14

        9. Bursa: 103,47

        15

        8. Balıkesir: 103,59

        16

        7. Kocaeli: 103,85

        17

        6. İstanbul: 104,02

        18

        5. Çanakkale: 104,02

        19

        4. Muğla: 104,12

        20

        3. İzmir: 104,51

        21

        2. Ankara: 104,91

        22

        1. Eskişehir: 105,20

        23

        ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR OLDU

        Paylaşılan sıralamada Eskişehir, 105,20 puanla ilk sırada gösteriliyor. Ankara 104,91 puanla ikinci, İzmir ise 104,51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Muğla dördüncü sırada yer alırken Çanakkale ve İstanbul için aynı IQ puanı olan 104,02 bildiriliyor.

        Not: Bu puanlar, internet üzerinden gerçekleştirilen IQ testlerine ilişkin paylaşılan verilerdir. Genel nüfusu temsil eden, resmi kurumlarca doğrulanmış bilimsel bir araştırma sonucu olarak değerlendirilmemelidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #IQ
        #zeki
        #şehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi