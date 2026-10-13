Türkiye'nin IQ haritası yeniden gündemde! Zirvedeki il ve 21 şehir belli oldu
Türkiye'nin IQ ortalaması en yüksek 21 ili açıklandı. Paylaşılan listede metropollerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinden iller de dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin en yüksek IQ puanına sahip şehirleri hangileri ve ilk sırada hangi il yer alıyor? İşte 21'inci sıradan zirveye kadar adım adım Türkiye IQ haritası...
Türkiye'nin illere göre ortalama IQ puanlarını gösteren güncel sıralama yeniden gündeme geldi. Dört bir yanından farklı şehirlerin yer aldığı listede, özellikle bazı illerin üst sıralardaki konumu ve sürpriz eşitlikler dikkat çekiyor. İşte 21'inci sıradan başlayarak zirveye uzanan sıralama...
TÜRKİYE'NİN IQ ORTALAMASI EN YÜKSEK 21 İLİ
İnternet üzerinden gerçekleştirilen IQ testlerine ilişkin eski verilere dayanan listede, şehirler bildirilen ortalama puanlara göre sıralanıyor.
21. Bartın: 102,13
20. Denizli: 102,14
19. Rize: 102,32
18. Konya: 102,36
17. Uşak: 102,37
16. Karaman: 102,52
15. Yalova: 102,58
14. Zonguldak: 102,68
13. Tekirdağ: 102,82
12. Antalya: 103,29
11. Trabzon: 103,37
10. Kırklareli: 103,38
9. Bursa: 103,47
8. Balıkesir: 103,59
7. Kocaeli: 103,85
6. İstanbul: 104,02
5. Çanakkale: 104,02
4. Muğla: 104,12
3. İzmir: 104,51
2. Ankara: 104,91
1. Eskişehir: 105,20
ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR OLDU
Paylaşılan sıralamada Eskişehir, 105,20 puanla ilk sırada gösteriliyor. Ankara 104,91 puanla ikinci, İzmir ise 104,51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Muğla dördüncü sırada yer alırken Çanakkale ve İstanbul için aynı IQ puanı olan 104,02 bildiriliyor.
Not: Bu puanlar, internet üzerinden gerçekleştirilen IQ testlerine ilişkin paylaşılan verilerdir. Genel nüfusu temsil eden, resmi kurumlarca doğrulanmış bilimsel bir araştırma sonucu olarak değerlendirilmemelidir.