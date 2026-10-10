ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ: Diyanet 2026-2027 takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Müslümanlar için manevi açıdan büyük önem taşıyan Üç Aylar yaklaşırken, 2026 yılı dini günler takvimi yeniden araştırılmaya başlandı. Recep ayıyla başlayıp Şaban ve Ramazan ile devam eden bu dönemde ibadetlerini yerine getirmek ve kandil gecelerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, önemli tarihleri öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde yer alan Üç Aylar başlangıcı ve kandil günleri de bu nedenle merak ediliyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi gün idrak edilecek? İşte Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ilişkin önemli tarihler ve Diyanet'in dini günler takvimi...