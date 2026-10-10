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        Haberler Bilgi ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ: Diyanet 2026-2027 takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

        ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ: Diyanet 2026-2027 takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

        İslam dünyasında manevi atmosferin yoğunlaştığı, ibadet ve duaların önem kazandığı Üç Aylar dönemi yeniden gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel zaman dilimine hazırlanmak isteyen vatandaşlar, ilk günün hangi tarihe rastladığını ve kandillerin ne zaman idrak edileceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte 2026 yılı Üç Aylar başlangıcı ve mübarek gecelerin tarihleri de merak konusu oldu. Peki, Üç Aylar ne zaman başlayacak, Recep ayının ilk günü hangi tarihe denk geliyor ve kandiller ne zaman? İşte 2026 yılı Üç Aylar ve kandil günlerine ilişkin takvim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        1

        Müslümanlar için manevi açıdan büyük önem taşıyan Üç Aylar yaklaşırken, 2026 yılı dini günler takvimi yeniden araştırılmaya başlandı. Recep ayıyla başlayıp Şaban ve Ramazan ile devam eden bu dönemde ibadetlerini yerine getirmek ve kandil gecelerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, önemli tarihleri öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde yer alan Üç Aylar başlangıcı ve kandil günleri de bu nedenle merak ediliyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi gün idrak edilecek? İşte Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ilişkin önemli tarihler ve Diyanet'in dini günler takvimi...

        2

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

        3

        ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.

        4

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

        5

        2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.

        - Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi

        - Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı

        - Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba

        - Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe

        6

        DİYANET TAKVİMİ 2026 2027

        Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe

        Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

        Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı

        Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

        Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar

        Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

        Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma

        Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı

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        #üç aylar
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        #ramazan
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