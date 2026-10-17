Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ÜÇ AYLAR DİYANET TAKVİMİ: 2026 2027 Üç aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihi...

        ÜÇ AYLAR DİYANET TAKVİMİ: 2026 2027 Üç aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihi...

        İslam dünyasında manevi hazırlık ve ibadet dönemi olarak kabul edilen üç ayların yaklaşmasıyla birlikte gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimine çevrildi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönemin hangi tarihte başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri gibi önemli dini geceleri de içinde barındıran üç aylar, Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor. Peki, 2026-2027 üç aylar ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte Diyanet takvimine göre üç ayların başlangıç ve bitiş tarihleri ile merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar dönemine ilişkin tarih araştırmaları hız kazandı. İbadetlerin yoğunlaştığı, kandil gecelerinin idrak edildiği ve Ramazan ayına hazırlıkların başladığı bu manevi dönemin takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin hangi günlere denk geldiği, üç ayların başlangıcını bekleyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimi ise önemli tarihleri öğrenmek isteyenler için yol gösterici oluyor. Peki, 2026 yılında üç aylar hangi tarihte başlayacak, ilk kandil ne zaman idrak edilecek? İşte 2026-2027 döneminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ilişkin merak edilen tarihler…

        2

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

        3

        ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.

        4

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

        5

        2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.

        - Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi

        - Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı

        - Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba

        - Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe

        6

        DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026 2027

        Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe

        Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

        Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı

        Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

        Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar

        Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

        Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma

        Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakarya'da sağanak; yollar ve sokaklar suyla kaplandı

        SAKARYA'da etkili olan sağanak nedeniyle Adapazarı-Mekece mevkisinde D-650 kara yolu suyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla bölgede yavaş ilerledi. Karasu ilçesinde de suyla kaplanan bazı mahalle ve sokaklarda, ekipler çalışma başlattı. (DHA)

        #üç aylar
        #üç aylar ne zaman
        #ramazan ayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Karşıya geçeceklerdi! Minibüs biçti
        Karşıya geçeceklerdi! Minibüs biçti
        Evlat acısı
        Evlat acısı
        “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim’de trafiğe açılacak”
        “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim’de trafiğe açılacak”
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Hedef Portföy fonları tasfiyeye alındı
        Hedef Portföy fonları tasfiyeye alındı
        Ergenç ile Vershinin buluştu
        Ergenç ile Vershinin buluştu
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları