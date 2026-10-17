ÜÇ AYLAR DİYANET TAKVİMİ: 2026 2027 Üç aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihi...

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar dönemine ilişkin tarih araştırmaları hız kazandı. İbadetlerin yoğunlaştığı, kandil gecelerinin idrak edildiği ve Ramazan ayına hazırlıkların başladığı bu manevi dönemin takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin hangi günlere denk geldiği, üç ayların başlangıcını bekleyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimi ise önemli tarihleri öğrenmek isteyenler için yol gösterici oluyor. Peki, 2026 yılında üç aylar hangi tarihte başlayacak, ilk kandil ne zaman idrak edilecek? İşte 2026-2027 döneminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ilişkin merak edilen tarihler…