ÜÇ AYLAR DİYANET TAKVİMİ: 2026 2027 Üç aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihi...
İslam dünyasında manevi hazırlık ve ibadet dönemi olarak kabul edilen üç ayların yaklaşmasıyla birlikte gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimine çevrildi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönemin hangi tarihte başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri gibi önemli dini geceleri de içinde barındıran üç aylar, Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor. Peki, 2026-2027 üç aylar ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte Diyanet takvimine göre üç ayların başlangıç ve bitiş tarihleri ile merak edilen ayrıntılar…
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar dönemine ilişkin tarih araştırmaları hız kazandı. İbadetlerin yoğunlaştığı, kandil gecelerinin idrak edildiği ve Ramazan ayına hazırlıkların başladığı bu manevi dönemin takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin hangi günlere denk geldiği, üç ayların başlangıcını bekleyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimi ise önemli tarihleri öğrenmek isteyenler için yol gösterici oluyor. Peki, 2026 yılında üç aylar hangi tarihte başlayacak, ilk kandil ne zaman idrak edilecek? İşte 2026-2027 döneminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ilişkin merak edilen tarihler…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.
- Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi
- Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı
- Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba
- Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026 2027
Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı
Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar
Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı