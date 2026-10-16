UEFA ülke puanı sıralaması 16 Ekim Cuma: UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA ülke puanı sıralaması, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 15 Ekim Perşembe günü oynadığı Avrupa maçları öncesinde futbolseverlerin gündemine geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıktı Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile Trabzonspor karşılaştı, Türkiye'nin ülke puanı mücadelesi açısından kritik karşılaşmalara çıktı. Avrupa kupalarında alınacak galibiyetler ve beraberlikler, Türkiye'nin beş sezonluk ülke puanı toplamına katkı sağlayacak. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması nasıl, Türkiye kaçıncı sırada? İşte 16 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıralaması...
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının sonuçları, Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumunu doğrudan etkiliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya ekibi KuPS deplasmanında puan arayacak. Peki, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, 50,275 puanla 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin önünde Hollanda, Belçika, Portekiz ve Fransa gibi ülkeler yer alırken Çekya, Polonya ve Yunanistan alt sıralardan takibini sürdürüyor. Ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son beş sezondaki performansları dikkate alınarak hesaplanıyor.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI
1- İngiltere – 103,976 puan
2- İtalya – 88,589 puan
3- İspanya – 83,243 puan
4- Almanya – 81,545 puan