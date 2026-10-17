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        Haberler Bilgi VAPUR KULLANACAKLAR DİKKAT: İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda bazı seferler iptal edildi! İşte 17 Ekim 2026 iptal olan vapur seferleri listesi

        VAPUR KULLANACAKLAR DİKKAT: İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda bazı seferler iptal edildi! İşte 17 Ekim 2026 iptal olan vapur seferleri listesi

        Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da etkiledi. İDO, BUDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen vapur seferleri 17 Ekim Cumartesi günü deniz yoluyla seyahat edecek yolcular tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal seferler sorgulama ekranı araştırmalar hız kazandı. Peki, İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferleri iptal edildi? İşte, 17 Ekim 2026 iptal olan vapur seferleri listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve hafif yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bu sebeple vapur seferleri ile ilgili gelişmeler, 17 Ekim Cumartesi günü deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Peki, İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda hangi seferleri iptal edildi? İşte, 17 Ekim 2026 iptal olan vapur seferleri listesi…

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        17 EKİM 2026 BUDO İPTAL SEFERLERİ LİSTESİ

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan 12 sefer iptal edildi. İptal edilen BUDO seferleri şöyle:

        08.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

        08.00: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

        09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

        09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

        10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

        11.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

        11.30: İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

        13.00: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

        16.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

        16.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

        19.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

        19.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

        Bursa, İstanbul ve Armutlu arasında yolculuk yapacak vatandaşların hareket saatinden önce BUDO'nun resmi duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor.

        BUDO İPTAL OLAN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ŞEHİR HATLARI 17 EKİM İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

        Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 17 Ekim Cumartesi günü bazı hatlardaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

        İptal edilen hatlar şöyle:

        Boğaz Gidiş-Geliş

        Üsküdar-Haliç

        Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer

        Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye

        Eminönü-Rumelikavağı

        Üsküdar-Anadolukavağı

        Adalar-Beşiktaş

        Kısa Boğaz Turu

        Uzun Boğaz Turu

        Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

        İstinye-Çubuklu

        Beykoz-Sarıyer

        Kabataş-Kadıköy

        Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu

        Üsküdar-Aşiyan

        Beşiktaş-Haliç

        Kadıköy-Haliç

        Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

        Çengelköy-Kabataş

        Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

        Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

        Tuzla-Pendik-Büyükada

        Şehir Hatları ayrıca Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarında özel sefer tarifesi uygulanacağını duyurdu. Bu hatlarda yolcuların güncel hareket saatlerini kontrol etmesi gerekiyor.

        ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? 17 EKİM 2026 İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

        İDO'nun 17 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, tarife Değişikliği nedeniyle 5, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 seferin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

        İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:

        17.10.2026 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi

        17.10.2026 Girne-Taşucu 11:00 seferi

        17.10.2026 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 11:35 seferi

        17.10.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi

        17.10.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

        17.10.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18:00 seferi

        İDO İPTAL OLAN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        #ido
        #budo
        #Şehir Hatları
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