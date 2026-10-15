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        Haberler Bilgi YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

        15 Ekim Perşembe günü etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta eğitim öğretime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 16 Ekim Cuma günü için tatil kararı alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrilirken il il okul tatili kararları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına yönelik uyarılarının ardından 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de öğrenciler bugün okula gitmezken, gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Cuma günü okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler valiliklerin son dakika açıklamalarına odaklandı. İstanbul'da cuma günü de eğitime ara verilirken diğer illerdeki son durum araştırılmaya başlandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü hangi illerde okul var? İşte il il okul tatili kararları ve güncel açıklamalar…

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        YARIN (16 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ?

        15 Ekim Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verilmesinin ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Tatil kararlarının uzatılıp uzatılmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu.

        16 Ekim 2026 Cuma günü için Yalova, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve diğer illerde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor.

        Valiliklerden yeni bir açıklama yapılmaması halinde 16 Ekim Cuma günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

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        16 EKİM CUMA İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valisi Davut Gül, okullarda can güvenliğinin riske edilmemesi adına yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı.

        Böylelikle İstanbul’da 16 Ekim Cuma günü de eğitim öğretime ara verilmiş oldu.

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        KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim-öğretime 16 Ekim 2026 Cuma günü de ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği, bu nedenle yarın kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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        BURSA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

        Bursa'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Kocaeli'de eğitime ara verilmesi, Bursa'da da tatil beklentisini artırdı.

        Ancak Bursa Valiliği tarafından 16 Ekim Cuma günü için il genelinde eğitime ara verildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.

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        YALOVA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

        Yalova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitim ve öğretime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

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        SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin aldığı kararın ardından tatilin uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi.

        Ancak Sakarya'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil olduğuna dair açıklama yapılmadı. Yeni bir karar alınmadığı takdirde öğrencilerin cuma günü ders başı yapması bekleniyor.

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        16 EKİM CUMA GÜNÜ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

        16 Ekim Cuma günü İstanbul ve Kocaeli'de okullar tatil edildi.

        Bursa, Yalova, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve diğer illerde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

        16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime ara verilen iller için, valiliklerin duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

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