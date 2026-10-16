Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı izle: Zalgiris-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
EuroLeague'in 6. Haftasında Zalgiris-Anadolu Efes maçında karşı karşıya geliyor. Basketbol severler Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın üzerinden takip etmek istiyor. Karşılaşmanın takip edileceği yayın kanalı ve saati belli oldu. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etmişti. Anadolu Efes'in rakibine karşı ise son 3 maçta üstünlüğü bulunuyor. Peki Zalgiris-Anadolu Efes maçı saat kaçta, canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi
Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayında izleyiciyle buluşuyor. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler ''Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı nasıl ve nereden izlerim?'' sorusuna yanıt arıyor. EuroLeague karşılaşması, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. İşte, Zalgiris-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri
ZALGİRİS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Zalgiris-Anadolu Efes maçı TSİ 20.00'de başlayacak.
ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zalgiris-Anadolu Efes maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN RAKİBİ ZALGİRİS KAUNAS!
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak.
Zalgirio Arena'daki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.
5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.
Son maçında Fenerbahçe Tarfin'le karşı karşıya gelen Zalgiris Kaunas, parkeden 99-80 mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisinin 2 galibiyeti, 3 yenilgisi bulunuyor.
İki takım 2000 yılından bu yana 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını Anadolu Efes, 12'sini ise Zalgiris Kaunas kazandı.
Anadolu Efes'in rakibine karşı son 3 maçta üstünlüğülü bulunuyor.