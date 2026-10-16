Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı izle: Zalgiris-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı izle: Zalgiris-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        EuroLeague'in 6. Haftasında Zalgiris-Anadolu Efes maçında karşı karşıya geliyor. Basketbol severler Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın üzerinden takip etmek istiyor. Karşılaşmanın takip edileceği yayın kanalı ve saati belli oldu. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etmişti. Anadolu Efes'in rakibine karşı ise son 3 maçta üstünlüğü bulunuyor. Peki Zalgiris-Anadolu Efes maçı saat kaçta, canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayında izleyiciyle buluşuyor. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler ''Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı nasıl ve nereden izlerim?'' sorusuna yanıt arıyor. EuroLeague karşılaşması, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. İşte, Zalgiris-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri

        2

        ZALGİRİS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

        Zalgiris-Anadolu Efes maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

        ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zalgiris-Anadolu Efes maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

        ANADOLU EFES'İN RAKİBİ ZALGİRİS KAUNAS!

        Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak.

        Zalgirio Arena'daki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

        Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.

        3

        5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

        Son maçında Fenerbahçe Tarfin'le karşı karşıya gelen Zalgiris Kaunas, parkeden 99-80 mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisinin 2 galibiyeti, 3 yenilgisi bulunuyor.

        İki takım 2000 yılından bu yana 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını Anadolu Efes, 12'sini ise Zalgiris Kaunas kazandı.

        Anadolu Efes'in rakibine karşı son 3 maçta üstünlüğülü bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Boz tahliye anını paylaştı

        İstanbul'daki sağanak yağış nedeniyle su basan stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Demet Özdemir, ekiplerin düzenlediği bot operasyonuyla güvenli bölgeye tahliye edildi. Boz tahliye anını sosyal medyada yayımladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        Alpay'a veda
        Alpay'a veda
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'