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        Haberler Bilgi Gökbilimciler şaşkın: 280 ışık yılı ötede pembe ve yeşil yıldızlar bulundu!

        Gökbilimciler şaşkın: 280 ışık yılı ötede pembe ve yeşil yıldızlar bulundu!

        Gökbilimciler, yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıktaki bir beyaz cücenin yeşil göründüğünü ortaya koydu. Araştırmada, pembe renkte olduğu hesaplanan başka bir yıldız da dikkat çekti. Yıldızların sıra dışı renklerinin ardında atmosferlerindeki kimyasal elementler yatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        280 ışık yılı ötede pembe ve yeşil yıldızlar bulundu!

        Uzayda yıldızların yalnızca beyaz, sarı ya da mavi tonlarında görünmediğini ortaya koyan yeni bir araştırma, gökbilim dünyasında dikkat çekti. Warwick Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, WD J1330+6435 adlı beyaz cücenin yeşil renkte göründüğü belirlendi. Araştırmacılar ayrıca pembe tonlarıyla öne çıkan başka bir beyaz cüceyi de inceledi. Bulgular, yıldızların renklerini yalnızca sıcaklıklarının değil, atmosferlerindeki kimyasal bileşimin de etkileyebildiğini gösterdi.

        YEŞİL YILDIZIN SIRRI ATMOSFERİNDE GİZLİ

        Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta bulunan WD J1330+6435, Gökbilimcilerin dikkatini alışılmışın dışındaki rengiyle çekti. Yaklaşık 4 bin santigrat derece sıcaklığa sahip olan beyaz cücenin atmosferinde, parçalanan kayalık gök cisimlerinden geldiği düşünülen sodyum, kalsiyum ve lityum gibi elementler bulunuyor.

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        Yıldızın atmosferindeki aşırı yoğun koşullar, sodyumun ışığın belirli dalga boylarını normalden daha geniş bir aralıkta soğurmasına neden oluyor. Özellikle sarı, turuncu ve kırmızı ışığın bir bölümünün soğurulması, yıldızın yeşilimsi görünmesine yol açıyor.

        PEMBE YILDIZIN RENGİ NASIL OLUŞUYOR?

        Araştırmada dikkat çeken bir diğer gök cismi ise pembe tonlarında göründüğü hesaplanan beyaz cüce oldu. Bu yıldızda, iç kısımlardan yüzeye taşınan karbonun oluşturduğu moleküller, ışığın farklı dalga boylarını soğuruyor. Ortaya çıkan etki, yıldızın insan gözüyle pembe tonlarında algılanabileceğini gösteriyor.

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        Böylece beyaz cücelerin yalnızca beyaz ya da mavimsi görünmek zorunda olmadığı; atmosferlerinin kimyasal yapısına bağlı olarak yeşil, pembe ve başka renklerde de görünebileceği ortaya konuyor.

        YILDIZLARIN RENKLERİ NASIL BELİRLENDİ?

        Araştırmacılar, yakın çevredeki 151 beyaz cüceyi inceleyerek yıldızların ışık tayflarından yararlandı. Işık tayfı, bir gök cisminden gelen ışığın farklı dalga boylarına ayrılmasıyla elde edilen ve yıldızın fiziksel özellikleri hakkında bilgi veren bir tür iz niteliği taşıyor.

        Bilim insanları bu verileri insan gözünün renk algısını modelleyen hesaplamalarla değerlendirdi. Dolayısıyla yeşil ve pembe renkler, yıldızların doğrudan çekilmiş fotoğraflarından ziyade ışık tayflarına dayanan bilimsel analizlerle belirlendi.

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        Araştırmacılara göre bu çalışma, yıldızların renklerini anlamada atmosferlerindeki elementlerin de hesaba katılması gerektiğini ortaya koyuyor.

        *Kaynak: Reuters; Warwick Üniversitesi'nin araştırmaya ilişkin açıklaması.

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        #gökbilimci
        #ışık yılı
        #yıldız
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