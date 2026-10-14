Notere gitmeden önce mutlaka okuyun! Miras paylaşımında bu ayrıntıyı çoğu kişi bilmiyor

Miras kalan bir evin, arsanın ya da arazinin kardeşler arasında nasıl paylaşılacağı, aile içinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Notere gitmeden yapılan anlaşmaların geçerli olup olmadığı da bu süreçte öne çıkıyor. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri, mirasçılar arasındaki paylaşma sözleşmeleri için yazılı şekli esas alırken taşınmazın tapuda kimin adına tescil edileceği konusunda ayrıca dikkat edilmesi gereken hukuki ayrıntılar bulunuyor.

MİRAS PAYLAŞIMINDA NOTER ŞARTI VAR MI?

Türk Medeni Kanunu'nun 676. maddesine göre mirasçılar arasında yapılan paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlı. Buna göre kardeşlerin miras kalan malların nasıl paylaşılacağı konusunda kendi aralarında yazılı bir anlaşma yapması mümkün olabiliyor.

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Ancak bu hüküm, miras paylaşımında noter işlemlerinin bütün durumlarda gereksiz olduğu anlamına gelmiyor. Sözleşmenin içeriği, taşınmazın mülkiyet durumu ve yapılacak tapu işlemi, izlenmesi gereken yolu değiştirebiliyor.

İMZALANAN ANLAŞMA TAPU DEVRİ İÇİN YETERLİ Mİ?

Mirasçılar arasında imzalanan paylaşma sözleşmesi ile tapuda gerçekleştirilecek tescil işlemi aynı şey değil. Mirasçılar paylaşım konusunda anlaşsa bile taşınmazın ilgili mirasçı adına tescili için gerekli hukuki sürecin tamamlanması gerekebiliyor.

Bu nedenle yalnızca bir belge imzalamanın evin veya arsanın tapusunu otomatik olarak değiştirdiği düşünülmemeli. Paylaşımın nasıl yapılacağı ve anlaşmanın tapu sicilinde nasıl uygulanacağı, somut olayın koşullarına göre değerlendirilmeli.

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MİRAS PAYINI BAŞKA BİRİNE DEVRETMEK İSTEYENLER DİKKAT!

Türk Medeni Kanunu'nun 677. maddesi, miras payının devrine ilişkin sözleşmelerde de farklı kurallar öngörüyor. Mirasçılar arasında yapılan miras payı devri sözleşmelerinin geçerliliği yazılı şekle bağlıyken mirasçı ile üçüncü kişi arasında yapılan bu tür sözleşmeler için noterlikçe düzenleme şartı bulunuyor.

Bu ayrım, mirasçının kendi miras payını devretmesiyle mirasçılar arasında taşınmazların nasıl paylaşılacağının kararlaştırılmasının birbirinden farklı işlemler olduğunu gösteriyor.

HİSSELİ TAPULARDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bir taşınmazın birden fazla mirasçıya kalması durumunda mülkiyetin niteliği ve mirasçıların anlaşması, izlenecek yolu belirliyor. Mirasçılar paylaşım konusunda uzlaşamazsa kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde yargı yoluna başvurulabiliyor.

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Ayrıca bir arsanın fiziki olarak bölünmesi, miras paylarının belirlenmesinden farklı bir işlem. Taşınmazın bölünüp bölünemeyeceği ve tapuda hangi işlemlerin yapılabileceği ilgili mevzuata göre değerlendiriliyor.