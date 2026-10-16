SONER OLGUN HAYATINI KAYBETTİ! Usta müzisyen Soner Olgun kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte hayatı ve kariyeri

Usta müzisyen Soner Olgun vefat etti. Seslendirdiği "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesinin gönlünde yer edinen Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan ünlü sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi sonrası ‘’Soner Olgun kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Soner Olgun’un hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

SONER OLGUN HAYATINI KAYBETTİ!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan ünlü sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" şarkılarıyla tanınan Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.

SONER OLGUN’UN HASTALIĞI NEYDİ?

Soner Olgun, pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Soner Olgun için 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlenecek ve öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

SONER OLGUN KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye'de tamamlayan Olgun, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamlandı.

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Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, ilk albümü "Letafet" ile müzik dünyasına adım attı. 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Koldaş ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.