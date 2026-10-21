Sürücüler ne işe yaradığını bilmiyordu! Yollardaki sarı dairelerin sırrı ortaya çıktı

Yollarda ortaya çıkan sarı daireler, alışılmış trafik çizgilerinden farklı görünümleriyle merak uyandırıyor. Almanya ve Avusturya'nın bazı şehirlerinde kullanılan bu işaretlemeler, sürücülere yeni bir hız sınırı getirmeden araçların yavaşlamasını sağlamayı amaçlıyor. Koyu renkli asfalt üzerinde belirgin biçimde görülen sarı dairelerin temelinde ise trafik psikolojisinden yararlanan bir yaklaşım var. İlk uygulamalardan elde edilen sonuçlar dikkat çekerken, işaretlerin sürücüler arasında kafa karışıklığına neden olabileceği de tartışılıyor.

YOLLARDAKİ SARI DAİRELER NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa'nın bazı bölgelerinde asfalt üzerinde görülmeye başlayan sarı daireler, yeni bir trafik işareti olup olmadıkları sorusunu gündeme getirdi. Almanya'nın Düsseldorf, Berlin ve Karlsruhe kentlerinin yanı sıra Avusturya'nın çeşitli şehirlerinde kullanılan bu işaretlemeler, trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar arasında yer alıyor.

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Sarı dairelerin temel amacı, sürücülerin dikkatini yol yüzeyine çekmek ve hızlarını azaltmalarını sağlamak. Geleneksel trafik levhalarından farklı olarak bu uygulamada, sürücülerin görsel işaretlere verdiği tepkilerden yararlanılıyor.

SARI DAİRELERİN ARKASINDA TRAFİK PSİKOLOJİSİ VAR

Peki, asfalt üzerine çizilen basit bir daire araçların hızını nasıl etkileyebilir?

Uygulamanın temelinde sarı rengin kolay fark edilmesi ve yol yüzeyindeki alışılmadık şekillerin sürücünün dikkatini çekmesi bulunuyor. İşaretleri gören sürücülerin daha temkinli davranması ve gaz pedalından ayağını çekerek hızını azaltması hedefleniyor.

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Böylece mevcut trafik kurallarına yeni bir hız kısıtlaması eklenmeden, sürüş alışkanlıkları üzerinde etkili olunması amaçlanıyor.

BAZI YOLLARDA BARİYERLERLE DESTEKLENİYOR

Sarı daireler her bölgede tek başına kullanılmıyor. Bazı yol kesimlerinde bu işaretlemelere yol kenarına yerleştirilen bariyerler de eşlik ediyor.

Bu düzenleme, yolun olduğundan daha dar algılanmasına neden olabiliyor. Sürücünün güzergahı daha dikkatli kullanması ve hızını düşürmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın bir diğer hedefi ise yerleşim alanlarından geçen transit trafiği azaltmak. Özellikle bölgeyi tanımayan sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesiyle mahalle içindeki araç hareketliliğinin kontrol altına alınması bekleniyor.

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İLK SONUÇLARDA 2-3 KİLOMETRELİK HIZ DÜŞÜŞÜ

Sarı dairelerin etkisine ilişkin ilk bulgular Avusturya'dan geldi. Aktarılan verilere göre işaretlemelerin bulunduğu bir yol kesiminde araç hızlarının saatte 2 ila 3 kilometre azaldığı gözlemlendi.

Bu sonuç, görsel düzenlemelerin sürücü davranışlarını etkileyebileceğine işaret ediyor. Ancak söz konusu veri, belirli bir yol kesimine ait olduğu için aynı etkinin bütün yollarda görüleceği anlamına gelmiyor.

Sürücülerin hızlarını azaltmasının, özellikle yayaların ve bisikletlilerin yoğun olduğu bölgelerde yol güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

SÜRÜCÜLERİN KAFASINI KARIŞTIRAN AYRINTI

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Sarı dairelerin dikkat çekici görünümü, beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. İşaretlemelerin standart resmi trafik levhaları arasında bulunmaması, sürücülerin bunları nasıl yorumlaması gerektiği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Özellikle uygulamayla ilk kez karşılaşan sürücülerin işaretlerin amacını anlamakta zorlanabileceği belirtiliyor.

Yeni bir hız sınırı bildirmeyen sarı daireler, buna rağmen sürüş davranışını değiştirmeyi hedefliyor. Avrupa'da bazı yollarda kullanılan bu yöntem, trafik güvenliğinde yalnızca yasakların ve levhaların değil, görsel algının da rol oynayabileceğini gösteriyor.