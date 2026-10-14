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        Haberler Bilgi Telefonda konuşurken bir ileri bir geri yürüyorsanız dikkat: Beynin gizli mekanizması ortaya çıktı

        Telefonda konuşurken bir ileri bir geri yürüyorsanız dikkat: Beynin gizli mekanizması ortaya çıktı

        Telefon görüşmesi sırasında yerinde duramayıp odanın içinde dolaşanlardan mısınız? İlk bakışta sıradan bir alışkanlık gibi görünen bu davranışın arkasında, beynin konuşmayı işleme ve düşünceleri düzenleme biçimiyle ilgili bir neden olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Beynin gizli mekanizması ortaya çıktı

        Telefonla konuşurken farkında olmadan ayağa kalkıp yürümeye başlayan, odanın içinde bir ileri bir geri dolaşan pek çok kişi var. Özellikle önemli bir görüşme sırasında ortaya çıkan bu davranış, çoğu zaman heyecan veya gerginlikle ilişkilendiriliyor. Ancak psikolojiye ilişkin değerlendirmeler, hareket etme ihtiyacının her zaman sinirlilik anlamına gelmediğine, konuşmaya odaklanmayı ve düşünceleri toparlamayı kolaylaştıran bir işlev görebileceğine işaret ediyor.

        TELEFONDA KONUŞURKEN YÜRÜMEK NE ANLAMA GELİYOR?

        Yüz yüze iletişimde insanlar yalnızca sözcükleri değil, karşısındaki kişinin yüz ifadelerini, el hareketlerini ve beden dilini de takip ediyor. Telefon görüşmelerinde ise bu görsel ipuçları ortadan kalkıyor. Dikkat daha çok ses tonuna, konuşmadaki duraklamalara ve söylenen kelimelere yöneliyor.

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        Bu sırada hareket etmek, bazı kişiler için konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran bir destek haline gelebiliyor. Kişi yürürken söylenenleri daha rahat değerlendirebiliyor, düşüncelerini toparlayabiliyor ve vereceği yanıtı zihninde şekillendirebiliyor.

        YÜRÜMEK HER ZAMAN SİNİRLİ OLDUĞUNUZU MU GÖSTERİR?

        Telefonla konuşurken sürekli hareket etmenin mutlaka kaygı veya gerginlik belirtisi olduğunu düşünmek doğru değil. Bazı insanlar heyecanlandıkları için yürürken bazıları ise hareket ettiklerinde kendilerini daha rahat hissettikleri için bunu tercih ediyor.

        Özellikle dikkat gerektiren konuşmalarda ayağa kalkmak ve dolaşmak, kişinin düşüncelerini düzenlemesine yardımcı olabiliyor. Ancak yalnızca bu davranışa bakarak bir kişinin ruh hali veya psikolojik durumu hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değil.

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        BEYİN KONUŞMA SIRASINDA NEDEN HAREKETE İHTİYAÇ DUYABİLİR?

        Konuşmayı dinlemek, söylenenleri anlamlandırmak ve uygun bir yanıt hazırlamak zihinsel çaba gerektiriyor. Bazı kişiler bu süreçte hareket etmeyi tercih ederek dikkatlerini toplamaya çalışıyor.

        Telefon görüşmesi sırasında ortaya çıkan ileri geri yürüme davranışı da bu açıdan değerlendirilebiliyor. Kişi, farkında olmadan hareket ederek konuşmanın akışına eşlik ediyor ve düşüncelerini daha düzenli ifade edebiliyor.

        Yine de bu davranışın herkeste aynı nedenden kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Telefonla konuşurken yürümek tek başına bir psikolojik soruna işaret etmediği gibi, daha iyi odaklanmanın kesin bir göstergesi de değil.

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        #telefon
        #beyin
        #yürümek
        #beden dili
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