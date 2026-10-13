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        Haberler Bilgi Trafikte her gün önünden geçiyoruz! Mavi yuvarlak tabela bakın ne anlama geliyormuş

        Trafikte her gün önünden geçiyoruz! Mavi yuvarlak tabela bakın ne anlama geliyormuş

        Yollarda sıkça karşılaşılan mavi yuvarlak trafik levhası, sürücülerin dikkatinden kaçabiliyor. Üzerindeki iki beyaz okun ne anlama geldiğini bilenler ise bu işaretin yol üzerindeki bir engelle ilgili önemli bir yönlendirme yaptığını öğreniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        Mavi yuvarlak tabelanın anlamı bakın neymiş

        Trafikte ilerlerken onlarca tabelanın yanından geçiyoruz. Bazılarını ezbere tanıyor, bazılarını ise ne anlama geldiğini düşünmeden geride bırakıyoruz. Mavi yuvarlak zemin üzerinde iki beyaz okun bulunduğu tabela da bunlardan biri. İlk bakışta farklı şekillerde yorumlanabilen bu işaret, aslında sürücülere yol üzerindeki bir engeli nasıl geçebileceklerini gösteriyor.

        MAVİ TABELA SÜRÜCÜLERE NE ANLATIYOR?

        Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik işaretleri arasında yer alan “Her İki Yandan Gidiniz” levhası, sürücülerin karşılarındaki engelin hem sağından hem de solundan geçebileceğini bildiriyor. Özellikle refüjlerin, yol ayrım adalarının ve benzeri fiziksel engellerin bulunduğu noktalarda kullanılan işaret, sürücülere izleyebilecekleri yönleri gösteriyor.

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        BU LEVHA YOLDA NEREDE KARŞIMIZA ÇIKIYOR?

        Söz konusu tabela, sürüş güzergahında fiziksel bir engelin bulunduğu ve engelin iki yanından da geçişe izin verilen noktalarda kullanılabiliyor. Levhayı gören sürücülerin yolun durumunu dikkate alması, trafik akışını takip etmesi ve ani manevralardan kaçınması gerekiyor.

        TRAFİKTE GÖZDEN KAÇAN İŞARETLER ÖNEM TAŞIYOR

        Sık karşılaşılan trafik levhalarının anlamını bilmek kadar daha az dikkat çeken işaretleri tanımak da önemli. Çünkü tabelalar, sürücülerin yol üzerindeki koşulları önceden fark etmesine ve doğru hareket etmesine yardımcı oluyor.

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