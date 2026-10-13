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        Haberler Bilgi Tuvalet kağıdını buzdolabına koyunca bakın ne oluyor! Nedeni şaşırtıyor

        Tuvalet kağıdını buzdolabına koyunca bakın ne oluyor! Nedeni şaşırtıyor

        Buzdolabına tuvalet kağıdı rulosu koymak, özellikle nem ve kötü koku sorununa karşı başvurulan ilginç ev yöntemlerinden biri. Peki, bu alışılmadık yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Selüloz liflerinden oluşan tuvalet kağıdının nemi emebildiği biliniyor. Ancak bu yöntemin buzdolabındaki nemi ve kötü kokuları ne ölçüde azaltabildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Tuvalet kağıdını buzdolabına koyunca bakın ne oluyor!

        Buzdolabının kapağının sık açılıp kapanması, içeride nem ve yoğuşma oluşmasına neden olabiliyor. Tuvalet kağıdının buzdolabına konulmasının ardındaki düşünce de tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Selüloz liflerinden oluşan kağıt, nemin bir kısmını emebiliyor.

        TUVALET KAĞIDI BUZDOLABINDA NE İŞE YARIYOR?

        Tuvalet kağıdını buzdolabına koymanın temel amacı, içerideki nemin bir kısmını emmek ve kötü kokuları hafifletmeye yardımcı olmak. Gözenekli bir yapıya sahip olan selüloz lifleri nem tutabiliyor. Ancak bu özelliğin buzdolabındaki nemi belirgin ölçüde azalttığı veya yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağladığı kesin olarak gösterilmiş değil.

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        Bu nedenle tuvalet kağıdı rulosunu nemi kontrol altına alan mucizevi bir çözüm olarak görmek doğru olmaz.

        BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARI GERÇEKTEN GİDERİYOR MU?

        Tuvalet kağıdı rulosunun buzdolabındaki kötü kokuları tamamen yok ettiği düşünülmemeli. Kokuların kaynağı çoğu zaman bozulmuş yiyecekler, dökülen sıvılar veya temizlenmeyen yüzeyler olabiliyor.

        Bu sorunlar giderilmediğinde kağıt rulosu kullanmak tek başına yeterli olmayacaktır. Koku oluştuğunda öncelikle buzdolabındaki yiyecekler kontrol edilmeli, bozulmuş ürünler çıkarılmalı ve raflar temizlenmelidir.

        BUZDOLABINA TUVALET KAĞIDI KOYARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Bu yöntemi denemek isteyenlerin temiz, kullanılmamış ve kuru bir rulo tercih etmesi gerekiyor. Rulo, yiyeceklerle temas etmeyecek ve hava dolaşımını engellemeyecek bir noktaya yerleştirilmelidir.

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        Kağıt nemlenir, yumuşar veya kirlenirse bekletilmeden çıkarılmalıdır. Nemli kağıdı uzun süre buzdolabında tutmak yerine hijyen koşullarına öncelik verilmelidir. Ayrıca bu yöntemin belirli aralıklarla uygulanmasının nemi veya kötü kokuları kontrol altında tutacağına dair kesin bir garanti bulunmuyor.

        KÖTÜ KOKULAR İÇİN HANGİ YÖNTEMLER DAHA İŞLEVSEL?

        Buzdolabındaki kötü kokuları önlemek için düzenli temizlik ve doğru gıda saklama alışkanlıkları önem taşıyor. Yiyecekleri kapaklı kaplarda saklamak, dökülen sıvıları bekletmeden temizlemek ve bozulmuş ürünleri zamanında çıkarmak kokuların oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor.

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        Koku sorunu devam ediyorsa buzdolaplarında kullanıma uygun aktif karbonlu koku gidericiler tercih edilebilir. Karbonat da bazı kokuların azaltılmasına yardımcı olabilecek seçeneklerden biri. Ancak hiçbir ürün, kötü kokunun kaynağını ortadan kaldırmanın ve buzdolabını düzenli temizlemenin yerini tutmuyor.

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        #tuvalet kağıdı
        #kötü koku
        #buzdolabı
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