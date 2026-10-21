Yıllık 28 bin Euro maaş veriyorlar ama çalışacak eleman bulamıyorlar!

İspanya'da inşaat sektöründe 1,4 milyondan fazla kişi çalışmasına rağmen iş gücü sıkıntısı giderek büyüyor. Konut talebindeki artış ve deneyimli ustaların emeklilik yaşına yaklaşması nedeniyle sektörün önümüzdeki yıllarda yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyacı bulunuyor. Deneyimli ustaların yıllık brüt maaşları 28 bin Euro'yu aşarken uzman pozisyonlarda bu rakam 30 bin Euro'nun üzerine çıkabiliyor. Buna rağmen şirketler, gençlerin mesleğe ilgisinin azalması nedeniyle nitelikli personel bulmakta zorlanıyor.

GEÇMİŞTEKİ EMLAK KRİZİ BUGÜNÜN PERSONEL SIKINTISINI TETİKLEDİ

İspanya'da geçmişte yaşanan emlak krizi, inşaat sektöründe büyük bir istihdam kaybına yol açtı. Çok sayıda çalışanın işsiz kalması, özellikle gençlerin bu mesleklere olan ilgisini azalttı.

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Bugün ise konut talebindeki artışla birlikte şirketler yeterli sayıda nitelikli personel bulmakta zorlanıyor. İspanya Ulusal İnşaat Konfederasyonu verilerine göre, önümüzdeki yıllarda artan proje talebini karşılamak ve emekli olanların yerini doldurmak için tam 700 bin yeni işçinin sektöre katılması gerekiyor.

ŞANTİYELERDE YAŞ ORTALAMASI ALARM VERİYOR

İspanya'da inşaat sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, deneyimli çalışanların yaşlanması ve yerlerini alacak gençlerin yeterince yetişmemesi.

BBVA Research tarafından hazırlanan araştırmaya göre ülkedeki inşaat ustalarının yaklaşık yüzde 68'i 45 yaşın üzerinde bulunuyor. Mesleğin fiziksel açıdan yorucu olması, uzmanlık eğitimi imkanlarının sınırlılığı ve gençlerin sektöre yönelik olumsuz algısı, personel sıkıntısını daha da artırıyor.

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Yabancı işçilerin sektöre katılması ise deneyimli ustaların emeklilik nedeniyle ayrılmasıyla oluşan açığı kapatmaya yetmiyor.

MAAŞLAR 28 BİN EURO'YU AŞIYOR

İspanya'da inşaat sektöründe çalışanların yıllık brüt maaşları, mesleki deneyime, uzmanlığa ve bölgesel toplu iş sözleşmelerine göre değişiyor.

Sektöre yeni giren bir çalışan yılda 20 bin ila 23 bin Euro brüt ücret kazanabiliyor. Deneyimli birinci sınıf ustaların yıllık maaşları ise ek ödemelerle birlikte 28 bin Euro'yu aşabiliyor.

Uzmanlık gerektiren işlerde çalışanların veya daha fazla sorumluluk üstlenen personelin yıllık brüt kazancı 30 bin Euro'nun üzerine çıkabiliyor. Ancak bu ücretler bile sektörün yaşadığı iş gücü sıkıntısını çözmeye yetmiyor.

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BOŞ KADROLAR 2016'DAN BU YANA 4 KATINA ÇIKTI

İspanya'da inşaat sektöründe doldurulamayan açık pozisyonların sayısı 2016'dan bu yana dört katına çıktı. Bu durum, şirketlerin artan iş gücü ihtiyacını karşılamakta giderek daha fazla zorlandığını gösteriyor.

Yüksek maaşların tek başına yeterli olmadığını gören sektör, endüstriyel inşaat yöntemlerine yönelmenin yanı sıra kadınların iş gücüne katılımını artırmaya da çalışıyor.

KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA REKOR KIRILDI

İspanya İnşaat İş Gücü Vakfı verilerine göre 2025 yılında sektördeki kadın çalışan sayısı 166 bin 833'e ulaşarak rekor kırdı. Kadınlar, toplam çalışanların yüzde 11,5'ini oluşturdu.

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Ancak kadınların ve yabancı işçilerin sektöre katılımındaki artış, deneyimli çalışanların emekliliğiyle büyüyen personel ihtiyacını karşılamak için henüz yeterli değil.

İspanya'da inşaat sektörünün geleceği, yalnızca yüksek maaşlara değil, gençlerin mesleğe kazandırılmasına ve yeni nesil nitelikli çalışanların yetiştirilmesine de bağlı görünüyor.