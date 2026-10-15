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        Haberler Bilgi Yollarda gördüğünüz bu tabela sandığınızdan daha önemli: Sürücüleri gizli tehlikeye karşı uyarıyor

        Yollarda gördüğünüz bu tabela sandığınızdan daha önemli: Sürücüleri gizli tehlikeye karşı uyarıyor

        İlk bakışta sıradan bir trafik levhası gibi görünen bu işaret, özellikle çöl ikliminin etkili olduğu bölgelerde sürüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Peki, yolun kenarındaki bu uyarı hangi tehlikeye dikkat çekiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 07:46 Güncelleme:
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        Sürücüleri gizli tehlikeye karşı uyarıyor

        Yollarda karşılaşılan trafik levhaları, sürücüleri bazen keskin virajlara bazen de görüş mesafesinin azaldığı bölgelere karşı uyarıyor. Ancak bazı işaretler, ilk bakışta fark edilmeyen tehlikelere dikkat çekiyor. Özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde kullanılan bir tabela, aniden değişebilen yol koşullarına karşı sürücülerin hazırlıklı olmasını sağlıyor.

        ASFALTIN ÜZERİNDEKİ GİZLİ TEHLİKEYE DİKKAT

        Söz konusu levha, İngilizcede "Shifting Sands Ahead", yani "İleride Kayan Kumlar" anlamına geliyor. Özellikle çöl ikliminin etkili olduğu bölgelerde kullanılan bu işaret, rüzgarın taşıdığı kumların yol yüzeyinde birikmesi riskine karşı sürücüleri uyarıyor.

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        Çöl rüzgarları, ince kum tanelerini ve kum tepelerindeki malzemeyi otoyollara kadar taşıyabiliyor. Bu durum, asfaltın bazı bölümlerinin kumla kaplanmasına ve yol koşullarının aniden değişmesine neden olabiliyor.

        KUM BİRİKİNTİLERİ ARAÇ KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRABİLİYOR

        Asfalt üzerinde ilerleyen bir aracın aniden kumla kaplı bir zemine girmesi, lastiklerin yol tutuşunu olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yüksek hızlarda yaşanan bu değişim, sürücünün direksiyon hakimiyetini korumasını zorlaştırabiliyor.

        Kumun havaya kalkması ise görüş mesafesini düşürerek sürüşü daha riskli hale getirebiliyor. Bu nedenle söz konusu uyarı levhası, tehlikeli yol kesimlerine yaklaşan sürücülerin önceden tedbir almasına yardımcı oluyor.

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        BU LEVHA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILMALI?

        Kum birikintisi ihtimaline karşı sürücülerin hızlarını yol koşullarına uygun şekilde azaltmaları ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaları önem taşıyor. Takip mesafesini korumak ve görüşün azaldığı durumlarda daha dikkatli ilerlemek de güvenli sürüş açısından önem taşıyor.

        Çöl iklimine özgü bu işaret, trafik levhalarının yalnızca yön göstermek veya yasak bildirmek için kullanılmadığını da ortaya koyuyor. Bazı levhalar, sürücülere henüz karşılaşmadıkları bir tehlikeyi önceden haber vererek olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor.

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