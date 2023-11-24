Bilim bir gizemi daha çözdü! İnsanların neden kaşındığı bulundu

Bilim bir gizemi daha çözdü! İnsanların neden kaşındığı bulundu

Kaşınma hissi, evrensel olarak tüm insanların hissettiği ve zaman zaman sinir bozucu olan bir vücut tepkisidir. Yakın zamanda Cell dergisinde yayınlanan bir çalışmada Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları bunun nedeni keşfetti.

Bu bakteriler sinirdeki bir proteini harekete geçirerek, bir kimyasal salgılıyor. Bu hareketlilik beyne 'kaşıntı' olarak iletiiyor.

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Normal şartlarda bu bakteriler vücutta denge halindedir ancak artmaları durumunda fazla kaşıntıya neden olurlar. Bu keşif egzama veya atopik dermatit gibi hastaların neden çok kaşındığını açıklıyor.

Bu nedenle bulgularının, cilt mikrobiyomlarındaki dengesizliklere (dermatit ve sedef hastalığı gibi) bağlı kaşıntıyı tedavi etmek için tasarlanmış ilaç ve kremlerin etkisini artıracağı düşünülüyor.