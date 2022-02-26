BMGK'de Rusya'nın kınanması tasarısına Rusya'dan veto 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

RUSYA BM TEMSİLCİSİ: SİVİLLERİ BOMBALAMIYORUZ

Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzy, Ukrayna'da 'milliyetçilerin sivilleri kalkan yaptığını' iddia ederek, "Rusya sivillere zarar vermiyor" dedi.

Anaokulunun bombalanmasını yalanlayan büyükelçi, İngiltere ve ABD'nin dezenformasyon yaptığını; ABD'nin kendilerine ahlak dersi veremeyeceğini söyledi.

Nebenzy, Ukrayna'nın kentlerinin bombalanmadığını iddia etti. Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçı devletler için hamle yaptıklarını söyleyen Nebenzy, Batı'yı Ukrayna'nın ihlallerini görmezden gelmekle suçladı.

Nebenzya, "Ukrayna veya Ukrayna halkına karşı savaş halinde değiliz. Milliyetçilere karşı, Donbass sakinlerini korumak için özel operasyonlar sürdürüyoruz. Bu Nazilerden arındırma ve silahsızlandırma operasyonudur. Bu görevler yakında tamamlanacak, Ukrayna halkı barış içinde yaşarken bir kez daha kendi kaderlerini belirleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

ABD: SESİMİZİ KESEMEZSİNİZ

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesi üzerine, "Bu kararı veto edebilirsiniz ama sesimizi veto edemezsiniz." dedi.

Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayan BMGK yasa tasarısını veto etmesinin ardından konuştu.

Rusya'nın vetosunun sürpriz olmadığını belirten ABD Daimi Temsilcisi, "Rusya, bugün, Ukrayna'daki önceden tasarlanmış, sebepsiz, haksız ve mantıksız savaşını korumak için veto yetkisini kullandı." ifadesini kullandı.

UKRAYNA TEMSİLCİSİ: ÜLKEMİN HER KENTİNE BOMBA YAĞIYOR

Ukrayna BM Temsilcisi şu ifadeleri kullandı:

"Ben Rusya'nın mektubuna yanıt vermeyeceğim. Benim daha çok yapmak istediğim bu vesileyle buradaki tüm demokratik halkların temsilcilerine teşekkür etmek. Doğru bir davranış sergilediler. Bu karara lehte oy veren temsilcilere teşekkür ediyorum.

BM anlaşmasının 2. maddesi bir üyenin toprak bütünlüğüne dair hareket olmasıyla ilgili. Bu karar taslağı Rusya'nın saldırısını hemen bitirmesini talep ediyor. BMGK çok yakın bir geçmişte savaşı önlemenin yollarını arıyordu. Rus askerleri Ukrayna sınırını geçti, ülkemin her kentine bomba yağıyor. İşgal altındaki Donbass'tan, Kırım'dan askerler geliyor. Dün gece 1941 Nazi saldırısından beri ülkemizin yaşadığı en kötü geceydi.

Kremlin rejimine Rusya denmemeli, Rusyacı denmeli. Ukrayna lideri Zelenskiy, bu gece Rusya'nın her şeyleriyle saldıracaklarını açıklamıştı. Biz bu gece direnmeliyiz. Rus Büyükelçisi'nin güvence olarak sunmaya çalıştığı şeyleri dinledik ancak bunlar tamamen provokasyon. Bizden bunlara inanmamamızı istedi ancak kaç kez bu odada 'Saldırı, işgal olmayacak' demişti. Siz devlet başkanınızın kafasının içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz, sizin oyunuz hiçbir önem taşımıyor. Rusya bu konseyin prosedürlerinin hükümlerini ihlal etti.

Barış için, kaybedilen Ukrayna vatandaşları için dua edelim.

Çok az sayıda üye hala bu savaşı tolere ediyor. Şunu söyleyebilirim: Hiçbir şey bombaları ve füzeleri haklı çıkaramaz. Örneğin anaokullarında, hastanelerde. Bu saldırılar savaş suçudur. Roma Anlaşması'nın ihlalidir. Biz tüm kanıtları Lahey'e göndereceğiz. Rusya'nın yaptıkları uluslararası hukukun ihlali.

Çernobil'de gama radyasyonunda Rus tankları ve birlikleri sebebiyle radyoaktif toz bulutu oluşması olası.

Rus işgalinin ilk gününde 120 Ukraynalı öldürüldü. Rus tanklarının ilerlemesini engellemek için bir Ukraynalı kahraman köprüde kendini patlattı. Yıkım sadece kentlerde de yaşanmıyor. Donbass'ın Ukrayna kontrolündeki bir bölgede bir kentin altyapısının yüzde 80'i yok oldu.

Ukrayna kendini savunma hakkını 51. maddeye dayanarak kullanıyor. İşgal eden askerlere barış gücü diyorsunuz, kendimizi savunma hakkımızı reddediyorsunuz.

"RUSYA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESİN"

Rus askerleri birçok alanda ağır kayıplar veriyor. Bu odadaki oylamayı veto hakkınızı kullanarak durdurabilirsiniz, ancak savaşı durduracak olan şey maalesef binlerce Rus askerlerin cansız bedeni olacaktır. Onların annelerine cansız bedenlerinin götürülmesi olacaktır. Binlerce Ukraynalı orduya katıldı. Ukrayna Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesti, biz tüm ülkelere diplomatik ilişkileri kesme çağrısı yapıyoruz.

Uluslararası toplumun, Rusya'nın şu an Ukrayna'da uyguladığı Orta Çağ vahşeti karşısında doğru tepki vereceğini düşünüyoruz. Biz müzakerelere açığız, bunu en başından beri söylüyoruz. Bütün beyan ettiğiniz saçmalıklar hiçbir şekilde şu anki saldırılarınızı haklı gösteremez. Ukrayna ordusunun Ukrayna hükümetini devirmesini istedi başkanınız. Çılgın mısınız? Temel kurallara saygı gösterin."

ZENENSKİY'DEN MESAJ

Oylama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Kiev'e saldırmaya devam ederken, karar taslağı eşi görülmemiş sayıda BM Üye Devleti tarafından ortaklaşa destekleniyor. Bu kanıtlıyor ki dünya bizimle, gerçek bizimle, zafer bizim olacak" dedi.

HİNDİSTAN: DİPLOMASİYE DÖNÜLMELİ

Oylamada çekimser kalan Hindistan ise sebebini şöyle açıkladı: "Diplomasi yolundan vazgeçilmesi üzüntü vericidir. Ona dönmeliyiz. Tüm bu nedenlerle Hindistan bu kararda çekimser kalmayı tercih etti."