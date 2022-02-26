BMGK'de Rusya'nın kınanması tasarısına Rusya'dan veto

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika haberi: BMGK'de Rusya'nın kınanması tasarısına Rusya'dan veto!
ABONE OL

Rusya, Ukrayna'ya saldırısını kınayan BMGK tasarısını veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması tasarısı Rusya tarafından veto edildi. Beş daimi üyesinden birinin de Rusya olduğu BMGK'da üyelerden herhangi birinin veto kararı, kararın uygulanmamasına yetiyor. Oylama sonrası Rus temsilci Ukrayna'da sivillerin ve kentlerin bombalanmadığını iddia ederken, Ukraynalı temsilci ise "Ukrayna ordusunun Ukrayna hükümetini devirmesini istedi başkanınız. Çılgın mısınız?" dedi.

Son dakika haberi: BMGK'de Rusya'nın kınanması tasarısına Rusya'dan veto!
BMGK'de Rusya'nın kınanması tasarısına Rusya'dan veto
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

RUSYA BM TEMSİLCİSİ: SİVİLLERİ BOMBALAMIYORUZ

Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzy, Ukrayna'da 'milliyetçilerin sivilleri kalkan yaptığını' iddia ederek, "Rusya sivillere zarar vermiyor" dedi.

Anaokulunun bombalanmasını yalanlayan büyükelçi, İngiltere ve ABD'nin dezenformasyon yaptığını; ABD'nin kendilerine ahlak dersi veremeyeceğini söyledi.

Nebenzy, Ukrayna'nın kentlerinin bombalanmadığını iddia etti. Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçı devletler için hamle yaptıklarını söyleyen Nebenzy, Batı'yı Ukrayna'nın ihlallerini görmezden gelmekle suçladı.

Nebenzya, "Ukrayna veya Ukrayna halkına karşı savaş halinde değiliz. Milliyetçilere karşı, Donbass sakinlerini korumak için özel operasyonlar sürdürüyoruz. Bu Nazilerden arındırma ve silahsızlandırma operasyonudur. Bu görevler yakında tamamlanacak, Ukrayna halkı barış içinde yaşarken bir kez daha kendi kaderlerini belirleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

ABD: SESİMİZİ KESEMEZSİNİZ

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesi üzerine, "Bu kararı veto edebilirsiniz ama sesimizi veto edemezsiniz." dedi.

Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayan BMGK yasa tasarısını veto etmesinin ardından konuştu.

Rusya'nın vetosunun sürpriz olmadığını belirten ABD Daimi Temsilcisi, "Rusya, bugün, Ukrayna'daki önceden tasarlanmış, sebepsiz, haksız ve mantıksız savaşını korumak için veto yetkisini kullandı." ifadesini kullandı.

UKRAYNA TEMSİLCİSİ: ÜLKEMİN HER KENTİNE BOMBA YAĞIYOR

Ukrayna BM Temsilcisi şu ifadeleri kullandı:

"Ben Rusya'nın mektubuna yanıt vermeyeceğim. Benim daha çok yapmak istediğim bu vesileyle buradaki tüm demokratik halkların temsilcilerine teşekkür etmek. Doğru bir davranış sergilediler. Bu karara lehte oy veren temsilcilere teşekkür ediyorum.

BM anlaşmasının 2. maddesi bir üyenin toprak bütünlüğüne dair hareket olmasıyla ilgili. Bu karar taslağı Rusya'nın saldırısını hemen bitirmesini talep ediyor. BMGK çok yakın bir geçmişte savaşı önlemenin yollarını arıyordu. Rus askerleri Ukrayna sınırını geçti, ülkemin her kentine bomba yağıyor. İşgal altındaki Donbass'tan, Kırım'dan askerler geliyor. Dün gece 1941 Nazi saldırısından beri ülkemizin yaşadığı en kötü geceydi.

Kremlin rejimine Rusya denmemeli, Rusyacı denmeli. Ukrayna lideri Zelenskiy, bu gece Rusya'nın her şeyleriyle saldıracaklarını açıklamıştı. Biz bu gece direnmeliyiz. Rus Büyükelçisi'nin güvence olarak sunmaya çalıştığı şeyleri dinledik ancak bunlar tamamen provokasyon. Bizden bunlara inanmamamızı istedi ancak kaç kez bu odada 'Saldırı, işgal olmayacak' demişti. Siz devlet başkanınızın kafasının içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz, sizin oyunuz hiçbir önem taşımıyor. Rusya bu konseyin prosedürlerinin hükümlerini ihlal etti.

Barış için, kaybedilen Ukrayna vatandaşları için dua edelim.

Çok az sayıda üye hala bu savaşı tolere ediyor. Şunu söyleyebilirim: Hiçbir şey bombaları ve füzeleri haklı çıkaramaz. Örneğin anaokullarında, hastanelerde. Bu saldırılar savaş suçudur. Roma Anlaşması'nın ihlalidir. Biz tüm kanıtları Lahey'e göndereceğiz. Rusya'nın yaptıkları uluslararası hukukun ihlali.

Çernobil'de gama radyasyonunda Rus tankları ve birlikleri sebebiyle radyoaktif toz bulutu oluşması olası.

Rus işgalinin ilk gününde 120 Ukraynalı öldürüldü. Rus tanklarının ilerlemesini engellemek için bir Ukraynalı kahraman köprüde kendini patlattı. Yıkım sadece kentlerde de yaşanmıyor. Donbass'ın Ukrayna kontrolündeki bir bölgede bir kentin altyapısının yüzde 80'i yok oldu.

Ukrayna kendini savunma hakkını 51. maddeye dayanarak kullanıyor. İşgal eden askerlere barış gücü diyorsunuz, kendimizi savunma hakkımızı reddediyorsunuz.

"RUSYA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESİN"

Rus askerleri birçok alanda ağır kayıplar veriyor. Bu odadaki oylamayı veto hakkınızı kullanarak durdurabilirsiniz, ancak savaşı durduracak olan şey maalesef binlerce Rus askerlerin cansız bedeni olacaktır. Onların annelerine cansız bedenlerinin götürülmesi olacaktır. Binlerce Ukraynalı orduya katıldı. Ukrayna Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesti, biz tüm ülkelere diplomatik ilişkileri kesme çağrısı yapıyoruz.

Uluslararası toplumun, Rusya'nın şu an Ukrayna'da uyguladığı Orta Çağ vahşeti karşısında doğru tepki vereceğini düşünüyoruz. Biz müzakerelere açığız, bunu en başından beri söylüyoruz. Bütün beyan ettiğiniz saçmalıklar hiçbir şekilde şu anki saldırılarınızı haklı gösteremez. Ukrayna ordusunun Ukrayna hükümetini devirmesini istedi başkanınız. Çılgın mısınız? Temel kurallara saygı gösterin."

ZENENSKİY'DEN MESAJ

Oylama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Kiev'e saldırmaya devam ederken, karar taslağı eşi görülmemiş sayıda BM Üye Devleti tarafından ortaklaşa destekleniyor. Bu kanıtlıyor ki dünya bizimle, gerçek bizimle, zafer bizim olacak" dedi.

HİNDİSTAN: DİPLOMASİYE DÖNÜLMELİ

Oylamada çekimser kalan Hindistan ise sebebini şöyle açıkladı: "Diplomasi yolundan vazgeçilmesi üzüntü vericidir. Ona dönmeliyiz. Tüm bu nedenlerle Hindistan bu kararda çekimser kalmayı tercih etti."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ukraynalı siviller askerlik sırasında! 18 yaşında çocuklar var... - Ukrayna Rusya son haberler
DÜNYA Ukraynalı siviller askerlik sırasında
Polonya-Ukrayna sınırı sivillere kapatıldı
DÜNYA Polonya-Ukrayna sınırı kapatıldı
"Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı Ukrayna'da"
DÜNYA Pentagon: Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı ...
The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
DÜNYA The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim sorunu
DÜNYA Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim ...
Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle vuruldu
DÜNYA Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Bir an evvel... - Ukrayna Rusya haberleri
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Son dakika haberi: ABD harekete geçti! Ukrayna ordusuna 350 milyon dolarlık yardım...
DÜNYA ABD'den Ukrayna ordusuna askeri yardım!
SON DAKİKA | Kremlin açıkladı: Ukrayna müzakereyi reddetti, Rus ordusu atağa kalktı! Ukrayna Rusya savaşı son durum haberleri
DÜNYA Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ...
Estonya ve Çekya düğmeye bastı! Son dakika haberleri: İki ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı! - Rusya Ukrayna savaşı son durum
DÜNYA İki ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.