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Boğaz ağrısı nasıl geçer?

Giriş: 10.01.2019 - 12:14 | Güncelleme:  

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, "Boğaz ağrısına sıcak birşeyler içmek iyileşmeyi geciktiriyor. Boğaz ağrısında sıcak birşeyler içmek yerine dışarıdan soğuk uygulamalar yapılmalı. Sıcak her zaman boğazdaki şişliği artırarak ağrı hissini çoğaltır" açıklamasında bulundu

  • 1Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Kış aylarında artan solunum yolu hastalıklarının sonucunda ortaya çıkabilen boğaz ağrısına 'sıcak bir şeyler iç' önerisine karşı uzmanlar, sıcağın boğazdaki ağrı hissini artırdığı ve iyileşme sürecini geciktirdiği, tam tersine dışarıdan soğuk uygulamaların yapılması gerektiğini söyledi.

  • 2Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında artan boğaz enfeksiyonlarının kaçınılmaz olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, "Boğaz ağrısı enfeksiyonu ya da enflamasyon yapan herhangi bir hastalığın kaçınılmaz sonucudur.

  • 3Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Boğaz ağrısı enfeksiyonları, dokudaki enflamasyona yani şişliğe bağlı bir ağrıdır. O yüzden o şişlik devam ettiği sürece ağrı hissi ortaya çıkacaktır. Enflamasyonu giderici, enfeksiyonu giderici ilaçların kullanılması, o bölgeye dışarıdan soğuk uygulamalar yapılması ağrı hissinin az olarak hissedilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

  • 4Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    "SICAK, AĞRIYI VE ŞİŞLİĞİ ARTIRIYOR"

    Önemli olanın ağrıyı tetikleyen mekanizmanın bulunması ve o mekanizmayı giderici tedbir ve tedavilerin alınması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ataman Güneri, "Boğaz enfeksiyonlarındaki ağrı boğazdaki enfeksiyon ajanının yaptığı dokudaki şişlik ve hassasiyetle ilgidilir. 

  • 5Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Bu şişlik ve hassasiyet hissi giderilinceye kadar kişide yutkunurken, konuşurken, birşey yiyip içerken artan bir ağrı hissi olacaktır.

  • 6Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Yapılacak olan tedavi ile bu şişlik azaldığı gibi ağrı da zaman içerisinde kaybolacaktır. Bu kaybolma dönemini kısaltmak için ilaçların faydası vardır. Ama enflasmasyon yani şişlik varsa o zaman sıcaktan uzak kalmak gerekir.

  • 7Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Çünkü sıcak her zaman enflamasyon yapar, enflamasyonu artırır yani şişliği artırarak ağrı hissini çoğaltır.

  • 8Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Onun yerine ilk saatlerde ilk günlerde dışarıdan soğuk uygulamalar, yine aşırı soğuk olmayan gıdaların tercihi, ağız kuruluğu yapmayacak sıvısız kalmayacak şekilde sıvı gıdaların alınması ağrının daha az hissedilmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

  • 9Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    "HEMEN SICAK BİR ŞEYLER İÇMEK İYİLEŞMEYİ GECİKTİRİYOR"

    Boğaz ağrısı olan kişiye eskilerden bu yana 'hemen sıcak birşeyler iç' önerisi yapılırken, Dr. Ataman Güneri bu uyarının çok önemi olmadığına işaret etti. 

  • 10Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Uygulamalarda sıcak tedavi yollarının denenmesinin şişliği ve ağrı hissini artırdığını vurgulayan Güneri, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • 11Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    "Yani boğaz ağrısı olan kişiye sıcak bir şeyler vermenin çok anlamı yoktur, iyileştirme yönünde termal uyarılardan olabildiğince kaçınmak gerekir. Özellikle sıcağı enflamasyon ve enfeksiyon sürecinde kişiye vermemek gerekir.

  • 12Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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    Sıvı gıda, yumuşatıcı gıdalar yutması kolay gıdalar verilmelidir. Çünkü ağrı hissi ve ağrı duyusu her hareketle ve bir uyarıda artan bir duyudur. Onu ne kadar hareketsiz bırakıp termal uyarıdan uzak tutarsak, kişi o kadar az ağrı hissedecektir. Boğaz hastalıkları için bu geçerlidir."

  • 13Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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  • 14Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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  • 15Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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  • 16Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına karşı neler yapılabilir?
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