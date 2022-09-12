Boğaz Enfeksiyonu Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğaz Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

Bunun dışında boğazların ağrıması ve kuruması da benzer şekilde boğaz enfeksiyonunda görülebilir. Boğaz enfeksiyonu tek başına görülebileceği gibi gribal enfeksiyonlarla beraber de görülebilmektedir. Boğaz enfeksiyonu sorunu yaşamamış olan kişi neredeyse yok gibidir. Herkesin yaşadığı bir sorun olup eğer tedbir alınmazsa kronik hale gelebilir. Özellikle çocuklarda kronik boğaz enfeksiyonu yaygın bir hastalıktır. Bazı kişilerde hastalık hızlı ve çok fazla uğraşmadan kendiliğinden iyileşirken bazı kişilerde uzun sürebilir. Böyle durumlarda ihmal etmeden bir doktora başvurmak gerekmektedir. Bademciği olmayan kişilerde boğaz enfeksiyonu farenjitle beraber daha fazla görülmektedir.

Genel olarak boğazın enfeksiyona açık kalması rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Uzun süre boğaz enfeksiyonuna maruz kalan kişilerde bronşit hastalığı da görülebilir. Dolayısıyla boğaz enfeksiyonu uzun sürer geçmezse doktora mutlaka başvurun. Özellikle küçük çocuklarda boğaz enfeksiyonu ağızlarına bir şeyler attıkları için daha fazla görüldüğünden ihmal etmeden bir doktorla görüşmekte fayda vardır.

Boğaz enfeksiyonu her yaştan kişide görülebilen bir hastalıktır. Ancak bebeklerde ve çocuklarda boğaz enfeksiyonu daha fazla görülmektedir. Bazı durumlarda bademcikler kızarır ve şişer. Bu da boğaz enfeksiyonunu daha net bir şekilde göstermektedir. Genellikle bakıldığında boğazlardaki farklılık görülmektedir. Bu durum sadece görüntüyle kalmaz acı da verir. Hatta çocuklarda boğaz enfeksiyonu ateşe bile neden olabilmektedir.

Bu durumda ateş düşürücülerden de destek almak gerebilmektedir. Bağışıklığın kuvvetli tutulması da boğaz enfeksiyonunun tekrarlamasını engeller. Çünkü boğaz enfeksiyonu çoğunlukla dışarıdan gelen bir bakteri ya da mikrop yüzünden oluşur. Bu içeriğimizde boğaz enfeksiyonu neden olur, nasıl geçer? Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte boğaz enfeksiyonu ile ilgili tüm merak edilenler…

Boğaz Enfeksiyonu Neden Olur?

Boğaz enfeksiyonu genel olarak rahatsız edici bir durumdur. Peki boğaz enfeksiyonu neden olur. Genellikle boğaz enfeksiyonu dışarıdan gelen bakteri ve virüslerin vücuda girmesiyle oluşmaktadır. Buna tepki veren bademcikler vücudu korumak için harekete geçerler. Bu da boğazlara enfeksiyonun yapışmasına neden olur. Aslında bu şekilde vücuda bu bakteri ve virüslerin geçişini engellemektedirler.

Boğaz Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

Boğaz enfeksiyonu nasıl geçer? Diye merak edenler için sıraladık;

Boğazın nemlendirilmesi gerekmektedir,

Sıvı tüketimi arttırılmalıdır,

Sigara ve alkol kullanılmamalıdır,

Kafeinli içecekler tercih edilmemelidir,

Ilık bitki çayları bal ve limonla içilebilir,

Tuzlu su gargarası boğazı rahatlatır,

Tavuk ve et suyundan yapılan çorbalar faydalıdır,

Konuşmanın azaltılması boğazın dinlendirilmesi açısından faydalıdır,

Boğaz Enfeksiyonu Bulaşıcı mı?

Boğaz enfeksiyonu aniden ortaya çıkar ve bu yüzden boğaz enfeksiyonu bulaşıcı mı? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Kesinlikle boğaz enfeksiyonu bulaşıcıdır. O yüzden dikkat edilmelidir.

Boğaz Enfeksiyonu Bebeklerde Nasıl Geçer?

Boğaz enfeksiyonu yalnızca yetişkinlerde görülen bir hastalık değildir. Bebeklerde ve çocuklarda oldukça yaygın olan boğaz enfeksiyonu dikkat edilmezse kronik hale gelebilir. Peki boğaz enfeksiyonu bebeklerde nasıl geçer? Öncelikle bebeğin boğaz enfeksiyonu olduğu bir doktorla görüşülerek kesinleştirilmelidir. Sonrasında doktorun verdiği ilaçlar kullanılmalıdır. Bebeğin beslenmesi ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine dikkat edilmelidir. Bol ılık sıvı tüketimi enfeksiyonun atılmasına destek vermektedir. Bebeklerde boğaz enfeksiyonu oluştuğunda genellikle ateş de olabilir. Dolayısıyla ateşin düşürülmesi de enfeksiyonun vücudu terk etmesi için önemlidir.

Boğaz Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

Pek çok kişi boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir? Diye merak etmektedir. Ilık sıvı tüketimi ve dinlenmek boğaz enfeksiyonu için birebirdir.