Boyunda fıtık olduğu çoğunlukla boyun tutulması ve boyunda oluşan ağrılarla anlaşılmaktadır. Bu ağrılar sırta, omza ve kollara vurmaktadır. Fıtık ilerledikçe ağrılar da artmaktadır. Art arta boyunda tutulmalar oluyorsa ve geçmeyen boyun ağrıları varsa boynunuzda fıtık olabilir. Bunun teşhisi için uzman bir doktorla görüşebilirsiniz. Genellikle boyun fıtığının kesin teşhisi için MR çekilmektedir. Boyun fıtığı ilerleyebilen bir hastalıktır.

İlerledikçe kişiye çok daha zor anlar yaşatan ve geçmeyen ağrılarla gündelik yaşam kalitesini olumsuz etkileyen boyun fıtığı ilerlemeden tedavi edilmelidir. Boyun fıtığı tedavisi için çeşitli yöntemler vardır. Ancak çok ilerlediğinde son çare olarak doktorla ameliyat önerebilmektedir. Çoğunlukla boyun fıtığı ameliyatını kimse olmak istemez. O yüzden daha dikkatli bir yaşam, fizik tedavi ve evde uygulayacağınız yöntemlerle boyun fıtığının etkilerini hafifletmeniz mümkündür. Fıtık bir kere oluştuğunda tamamen geçmesi pek mümkün olmamaktadır. Ancak en azında ağrılar ve olumsuz etkileri azaltılabilir.

Boyun fıtığı boyna, sırta ve kollara verdiği ağrılarla kendisini belli eder. İlerlediğinde kollarda uyuşmaya bile neden olan boyun fıtığı çok fazla vakit geçirilmeden tedavi edilmelidir. Boyun fıtığı tedavisi için evde uygulanabilecek yöntemler vardır. Bunun dışında stresten uzak durmakta boyun fıtığına iyi gelecektir. Çünkü stres altında kalmak boynun kasılmasına ve açısının zaman içinde bozularak fıtığın oluşmasına neden olabilir.

Boyun fıtığı belirtileri hissettiğinizde kesin teşhis için mutlaka uzman bir doktorla görüşün. Bu içeriğimizde sizler için boyun fıtığına iyi gelen doğal çözümler: evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen hareketler, bitkiler ve yağlar hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte boyun fıtığı ile ilgili tüm merak edilenler…

Boyun Fıtığı Evde Nasıl Geçer?

Kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyen boyun fıtığı için evde uygulanabilecek yöntemler vardır. Peki boyun fıtığı evde nasıl geçer? Evinizde boyun fıtığı için sıcak ya da soğuk terapi uygulayabilirsiniz. Öncelikle buz torbasını fıtığın olduğu yere koyarak 10 ya da 15 dakika bekleterek ağrının geçmesini sağlayabilirsiniz. Bazen de benzer şekilde sıcak su torbası koyarak bekletebilirsiniz.

Boyun Fıtığına İyi Gelen Doğal Yöntemler

Boyun fıtığına iyi gelen doğal yöntemler arasında; masaj, ağrı kremlerinin boyna uygulanması, sıcak, soğuk uygulama, ağrı kesici bitkisel tedavi ve boyna özel hareketler bulunmaktadır.

Boyun Fıtığına İyi Gelen Şeyler

Boyun fıtığına iyi gelen şeyler genel olarak ağrı kesici yöntemlerdir. Bunlardan biri melatonindir. Takviye almak fıtığa iyi gelmektedir. Ayrıca magnezyum takviyesi de ağrının kesilmesine yardımcı olur. Ağrı artarsa kas gevşetici ya da ağrı kesici kremlerden de destek alınabilir. Düzenli boyun egzersizi yapmak boyun fıtığını rahatlatır. Gerektiğinde fizik tedavi de boyun fıtığı için oldukça faydalıdır.

Boyun Fıtığına İyi Gelen Hareketler

Boyun fıtığına iyi gelen hareketler vardır. Ancak bunların doktor önerisiyle yapılması daha uygundur. Çünkü boyun omurilikle bağlantılı olduğu için oldukça tehlikeli bir bölgedir. Boyun bölgesinde oluşabilecek hasarlar ciddi olabilmektedir. Bu nedenle sıradan boyun hareketleri dışında özel egzersizlerin doktor kontrolünde yapılması daha doğrudur. Fizik tedavi uzmanları bu konuda yol gösterici olacaktır.

Boyun Fıtığına İyi Gelen Yağlar

Boyun fıtığına iyi gelen yağlar genel olarak ağrı kesici yağlardır. Bunun dışında boyun fıtığı için özel olan yağ adaçayı yağı ile susam yağının karışımıdır. Bunun boyna sürülmesi zaman içinde fıtığı rahatlatacaktır. Bu yağların boyna masaj yaparak uygulanması boynu daha fazla rahatlatacaktır.