AA

Ülkede bir günde en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı art arda ikinci gün kayda geçti.

Son 24 saatte 90 bin 638 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 747'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 169 bin 937'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

JANSSEN AŞISINA ACİL KULLANIM ONAYI

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının geliştirdiği tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, analizler sonucu "Ad26.COV2-S" adlı Kovid-19 aşısının, hastalığı ağır geçirmeye karşı koruduğu ve yetişkinlerde virüse yakalanmaya karşı etkili olduğu belirtildi.

Tek doz olarak uygulanan aşının 18 yaşından büyükler için kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Böylece Janssen'in aşısı, BioNTech/Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Sinovac ve Covishield aşılarının ardından ülkede kullanım onayı alan 5'inci Kovid-19 aşısı oldu.

Brezilya'nın Janssen ile 38 milyon dozluk Kovid-19 aşısı anlaşması bulunuyor.