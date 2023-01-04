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Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

Günlük hayatın stresini azaltabilmek için kişiler doğal yöntemlere başvurabiliyor. Sağlığı olumsuz etkileyen stresi azaltmak için uzmanlar bitkileri öneriyor. İşte evinizden eksik etmemeniz gereken, huzura kavuşmanızı sağlayan bitkiler…

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  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    Yaşanılan stresler yüzünden hayatımız olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bu durumu yaşayan kişiler ise kendilerini stresten uzaklaştırabilecek ve hayatlarını daha huzurlu hale getirebilmek için doğal yöntemler araştırıyor. İşte evinizde bulunduğunda stresinizi azaltacağı onaylanmış, uzmanların bile önerdiği bitkiler…

    **Herhangi bir hastalığınız var ise, bu bitkileri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz.**
  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    MELİSA

    Avusturya’da sindirim problemlerine iyi geldiği, sinir sistemi bozukluklarına iyi geldiği, safra ve karaciğer sorunlarında tedavi edici olduğu kanıtlanan Melisa bitkisi, çay olarak tüketildiğinde stresi azaltıyor, uykunuzu getiriyor. Sinir sistemine etki eden Melisa çayı; rahat ve derin bir uyku geçirmenizi sağlıyor.
  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    NANE

    İçeriğinde mentol olan nane, stresinizi azaltmanın yanında enerji verir ve mutlu olmanızı sağlar. Evinizde bulunarak güzel koku veren ve bu şekilde rahatlamanızı sağlayan naneyi, çay olarak tüketebilir ya da sadece evinize verdiği ferah kokuyla rahatlayabilirsiniz.
  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    FESLEĞEN

    Fesleğen bitkisi kaygılara yardımcı olan anti-stres özelliğine sahip bir bitkidir. Ruh halini iyileştiren fesleğen, stresi azaltır, zihninizi açar.
  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    LAVANTA

    Lavanta uçucu yağlar içerisinde stresi azaltan en verimli bitki olarak biliniyor. Az miktarda koklamanız bile rahatlamanızı sağlayabiliyor. Çok yoğun bir aroması olduğu için, yaptığınız papatya ya da Melisa çaylarına bir damla koymanız sizi rahatlatmaya ve stresten uzaklaştırmaya yetecektir.
  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    SARI KANTARON

    Üzerinde sarı çiçekleri bulunan kantaron, yorgunluğa, strese iyi gelen bitkilerin başında gelmektedir. Özellikle içerisinde bulunan hyperisin sayesinde mutluluk hormonu salgılar ve doğal antidepresan görevi görür. Fakat uzmanlar bu bitkinin bir hekime danışılmadan kullanılmamasını önermektedir. Aşırı kullanımına bağlı olarak mide bulantısı, yorgunluk ya da baş dönmesi gibi semptomlar görülebilir.
  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    KEDİOTU

    Latince adı Valeriana officinalis olan kediotunun içerisinde yüzden fazla aktif madde vardır. Uzmanlar tarafından bu maddelerin rahatlattığı, anksiyeteye iyi geldiği, uykusuzluk problemlerini azalttığı söylenmektedir. Doğal bir antidepresan olarak bilinen kediotunun kökü ve yaprakları da kasları gevşetir ve kan basıncını düşürür.
  • Bu bitkiler evinize huzur veriyor! Uzmanlar öneriyor: Stresinizi alıyor, sakinleştiriyor!

    PAPATYA

    Hem kas gevşetici, hem şişkinliği azaltıcı özelliği olan papatya, çay olarak tüketildiğinde stresi azaltıyor, uykusuzluk problemlerini yok ediyor, gerginliğinizi alıyor. Papatya çayı içtikten kısa bir süre sonra uykunuz gelebilir ve kaslarınız gevşediği için huzurlu, derin bir uyku çekebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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