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Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde devam eden kazılarda, milattan önce 15. yüzyılda Hitit döneminde meydana gelen depremin bölgede hasara yol açtığı belirlendi

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AA
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, geçen yıldan beri Hitit dönemine ait mimari üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Bölgede geçen yıl yürütülen kazılarda Hitit dönemine ait çivi yazısı tabletlerin küçük parçalarını bulduklarını anımsatan Matsumura, bu parçaların o dönemle ilgili önemli bilgiler verdiği için çalışmaların başarılı geçtiğini belirtti.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Matsumura, bu yılki kazılarda surun içerisindeki Hitit dönemi mimarilerini ortaya çıkarmayı ve surun dış kısmını araştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Surun bulunduğu yamaçta bu yıl ilk kez kazı başlattıklarını aktaran Matsumura, "Burada tam olarak ne çıkacağını bilemedik ama sonuç olarak Genç Demir Çağı'na yani Kimmerler'e ait olduğu düşünülen surun devamını burada tespit ettik. Kazı sırasında 15 ok ucu bulduk. Bunların o dönemde savaşta kullanılan ok uçları olduğunu düşünüyoruz" dedi.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    HİTİTLER DÖNEMİNDE BÜYÜK BİR DEPREM OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

    Matsumura, Hitit dönemine ait mimari üzerinde de çalışmalara devam ettiklerini, kademeli ve teras şeklinde inşa edilen odanın birinde taştan yapılan duvarların yıkıldığını tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    "Duvarlar bir tarafa doğru yıkıldığı için büyük ihtimalle depremle alakalı. Bu mimarinin depremden dolayı yıkıldığını düşünerek Japonya'da Türkiye'deki depremler üzerinde çalışan uzmanlarla konuştuk. Buranın deprem sonucunda yıkıldığını söylediler. Kaman Kalehöyük'te de kazıları sürdürüyoruz.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Orada da milattan önce 15. yüzyılda bir deprem izi tespit edildi. Buradaki mimari de hemen hemen aynı döneme ait olduğu için depremde bu binaların yıkıldığını düşünüyoruz.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Depremin şiddetiyle ilgili uzman olmadığımız için bir şey söylemek zor ama büyük taş temeller ve toprak kaymış. Hepsi yıkılmış olduğuna göre baya büyük bir deprem olması gerekiyor."
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Matsumara, devam eden kazılarda Hitit dönemine ait Pitos adı verilen büyük bir saklama kabına ait kapak bulunduğunu da sözlerine ekledi.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    DÖRT KÜLTÜR KATI TESPİT EDİLMİŞTİ

    Aşağı şehir ve yukarı şehir olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde, önceki yıllarda yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edilmişti.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe, Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet ve panter başı, önemli buluntular arasında gösterilmişti. 
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Yine Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonundan Hitit döneminin başlangıcına kadar iskan edilen ve saray olduğu değerlendirilen büyük bir mimari yapı ortaya çıkarılmıştı.

     
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

    Bölgenin, milattan önce 2000 yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluğu döneminde önemli bir şehir merkezi olduğu belirlenmiş, Aşağı şehir alanında ise Selçuklu dönemine ait bir mimari ve onun altında da Roma dönemine ait bazı malzemeler ve sikke çıkarılmış, buranın Roma döneminde de iskan olduğu anlaşılmıştı.
  • Büklükale'deki kazılarda, Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi

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