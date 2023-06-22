Surun bulunduğu yamaçta bu yıl ilk kez kazı başlattıklarını aktaran Matsumura, "Burada tam olarak ne çıkacağını bilemedik ama sonuç olarak Genç Demir Çağı'na yani Kimmerler'e ait olduğu düşünülen surun devamını burada tespit ettik. Kazı sırasında 15 ok ucu bulduk. Bunların o dönemde savaşta kullanılan ok uçları olduğunu düşünüyoruz" dedi.