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Atıştırmalık meyve Pek çok paketlenmiş öğle yemeğinin temelini oluşturan meyve atıştırmalıkları da şeker olarak kabul edilebilir. Bazı meyveli atıştırmalık çeşitlerinin ambalajında ​​"gerçek meyveden yapılmıştır" yazdığını görseniz de bu sizi yanıltmasın. Elbette, püre haline getirilmiş meyve ilk içerik olabilir, ancak içindekiler listesinde muhtemelen birkaç çeşit ilave şeker bulacaksınız. Ek olarak, gıda boyaları ve renklendiricileri sıklıkla bulacaksınız, bu da bu şekerli yiyecekleri daha da sağlıksız hale getiriyor. Meyveli atıştırmalıkları tamamen atlayıp bunun yerine şeker eklenmeden yapılan taze veya konserve meyveleri tercih etmeniz daha iyi olur.

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Şekerli tahıl Piyasada bu kadar çok tahıl mevcut olduğundan, iyiyi kötüden ayırmak zor olabilir. Tahıl seçerken öncelikle eklenen şeker içeriğine bakın. İdeal durumda bu sayı porsiyon başına 5 gramın altında ve mümkün olduğu kadar sıfıra yakındır. İlave şekere dikkat etmenin yanı sıra, en az 2 gram lif içeren seçenekleri arayın; daha fazlası daha da iyi olacaktır. Şekerli tahıllar hızlı bir kahvaltı olabilir, ancak enerjinin hızlı bir şekilde yükselmesine ve düşmesine neden olarak daha fazla şeker isteğine yol açabilirler. Şekeri atlayın ve daha sürdürülebilir enerji için lifli seçenekleri tercih edin.