31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ile Bursa Belediye Başkanı kim oldu?
Ülke genelinde yapılan yerel seçimlerin heyecan dolu süreci sona erdi. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek tercihini belirlediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Bursa Belediye Başkanı'nın kim olduğu merakla bekleniyordu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı tamamlandı ve Bursa'nın yeni belediye başkanı netlik kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, kesin olmayan sonuçlara göre seçimde kazanan adaylar ve aldıkları oy oranları da belirlendi. Detaylar haberimizde...
Türkiye son yerel seçimlerin ardından heyecanlı bir süreci geride bıraktı. 34 farklı siyasi partinin adaylarının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı sona erdi ve kesin olmayan Bursa Yerel Seçim sonuçları da paylaşıldı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bursa Belediye Başkanı kim oldu? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...
MUSTAFA BOZBEY BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Bursa Belediye Başkanı yüzde 47.59 oy ile Mustafa Bozbey oldu.
Bursa'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, CHP adayı Mustafa Bozbey'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
31 MART 2024 BURSA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Aşağıdaki linke tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
BURSA İLÇE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
2019 YEREL SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu;
AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.