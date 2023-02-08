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Haberler Sağlık Çörek Otu Nasıl ve Neyle Tüketilir? Çörek Otu Su İle İçilir mi?
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Çörek otu nasıl ve neyle tüketilir? Çörek otu su ile içilir mi?

Baharatların kimi lezzeti kimi kokusuyla sofraların vazgeçilmezlerindendir. Bazı baharatlarsa şifa deposu olma özelliğiyle anılırlar. Latince ismi "Nigella Sativa" olan çörek otu ise şifa deposu olarak bilinen önemli baharat çeşitlerinden biridir.

Çörek Otu Nasıl ve Neyle Tüketilir? Çörek Otu Su İle İçilir mi?
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Öyle ki çiçekli bir bitki olan çörek otu, bazı kültürlerde "Kutsanmış tohum" ismiyle anılmaktadır. Baharatın bu şekilde adlandırılmasının nedeni şüphesiz ki sahip olduğu zengin içeriklerine bağlıdır. Peki bu denli kıymetli bir baharat olan çörek otunun faydalaları nelerdir ve çörek otu nasıl tüketilir?

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir?

Tarihte kutsal tohum diye isim yapmış bir baharatın faydaları elbette saymakla bitmez. O halde çörek otu nasıl tüketilir, çörek otu günde ne kadar tüketilmeli gibi konulara geçmeden önce çörek otu faydaları nelerdir bir bakalım;

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olan çörek otu yüksek tansiyona iyi gelir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur.

- Öksürüğü yatıştırmaya yarar sağlar. Özellikle KOAH, astım hastalarına önerilmektedir.

- Yaraları iyileştirici etkisi vardır.

- Baş ağrısı ve regl ağrısı gibi sıkıntıları hafifletir.

- Çörekotu alerjik hastalıkların tedavisi için kullanılır. Hatta bazı alternatif tıpçılar alerji hastalarına çörek otu yağı hapını önermektedir.

- Romatizmal hastalıkların etkisini azaltır.

- İdrar söktürücü özelliği ile böbrek dostudur.

- Mide rahatsızlıkları ve sindirim sistemi şikayetlerine iyi gelir.

- Kanser hastalarının tedavi sürecine destek sağlayabilir.

- Cilt lekerinin azalmasına yardımcıdır.

Çörek Otu Nasıl ve Neyle Tüketilir?

Pek çok hastalığı önlemeye ve rahatlatmaya yardımcı olan çörek otu tüketilme açısından da pek çok seçenek sunar. Çörek otu nasıl tüketilir sorusunun cevabı çörek otunun üretim biçimlerine göre şekillenir.

- Çörek otu yağı

- Tohum formundaki çörek otu

- Çekilmiş çörek otu

- Kaynatılmış çörek otu

Çörek otu nasıl tüketilir dediğimizde baharatın yağı, öğütülmüş ya da kaynatılmış farklı halleri karşımıza çıkar. Çörek otunun çekilmemiş halinin poğaça, pide gibi hamur işlerinin üzerinde hatta kahvaltılık peynirlerin içinde kullanıldığını biliyoruz. Peki öğütülmüş çörek otu nasıl kullanılır? Öğütülmüş çörek otunun besin değeri beklemesi nedeniyle biraz düşer. Bu nedenle öğütülmemiş hali önerilmektedir. Ancak çörek otu yoğun bir tat ve kokuya sahip olduğu için herkes direkt tüketememektedir. Bu noktada öğütülmüş çörek otu tercih edilir. Öğütülmüş çörek otu nasıl kullanılır dediğimizdeyse ekmek hamuru, salata sosları, hatta bazı yemeklerin içine rahatlıkla eklenebileceğini söyleyelim.

Bu baharatla ilgili sıklıkla merak edilen bir diğer konu çörek otu su ile içilir mi sorusudur. Pek çok derde deva çörek otu suyla içilebilir. O halde çörek otu nasıl kaynatılır? Direkt çörek otu çayı yapmak için kaynatılan bir bardak suya silme bir çay kaşığı çörek otu eklenir. Çörek otu eklendikten sonra bir süre demlenmeye bırakılan çay içime hazır hale gelir. Çayı tatlandırmak isteyenlerse suyun içine kabuk tarçın ekleyebilirler.

Çörek otu her ne kadar şifa deposu olsa da her besin türünde olduğu gibi onun da fazlası elbette zarar... Peki zararlarından etkilenmemek için çörek otu günde ne kadar tüketilmeli? Baharat halindeki çörek otu ya da çörek otu yağı hangisi olursa olsun günde bir çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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