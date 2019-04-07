Coşkun Sabah: Sizin burada ne işiniz var?

Geçtiğimiz yılın mart ayında evliliklerini bitiren Coşkun Sabah ve Ceyda Okay, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Hızlı adımlar ile önden yürüyen Sabah, "Arkadaşlar, sizi buralarda görünce şaşırdım. Ne işiniz var?" dedi. Taksinin ön koltuğuna oturan Sabah, ailesinin de araca binmesi ile hızlıca oradan uzaklaştı