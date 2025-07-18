COVID varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip

Bilim insanları, iki yeni Omicron alt varyantı olan Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus'un (XFG) küresel ölçekte hızla yayıldığını dile getirdi.

Uzmanlar, Nimbus ve Stratus olarak adlandırılan alt varyantların hızlı küresel yayılımları ve bağışıklıktan kaçma potansiyelleri nedeniyle şu anda radarda olduğunu dile getirerek, nimbus alt varytantının Asya, Batı Pasifik ve ABD'de yaygın olduğunu belirtti.

NIMBUS 2025'İN BAŞLARINDA TESPİT EDİLDİ

NB.1.8.1 ya da Nimbus, ilk olarak 2025 yılının başlarında tespit edildi ve şu anda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından izleniyor. Bu, artan yaygınlığı ve potansiyel halk sağlığı etkileri nedeniyle sağlık yetkilileri tarafından öncelikli dikkat ve izleme gerektirebilecekleri anlamına geliyor.

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Nisan ayı sonunda, özellikle Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde, sıralanan tüm COVID-19 vakalarının yüzde 2.5'ten yüzde 11'inin üzerine çıkmasına neden oldu. Ayrıca, TODAY'de yer alan habere göre, ABD'deki vakaların yüzde 43'ü bu varyanttan kaynaklanıyor.

NIMBUS ALT VARYANTI BELİRTİLERİ

Küresel Aşı ve Bağışıklama Birliği'ne göre NB.1.8.1 varyantının belirtileri arasında burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı yer alıyor.

Ayrıca, insanlar bu varyant için tanımlayıcı semptom olan boğazda jilet hissi ve mide bulantısı, kusma, ishal, mide ekşimesi, şişkinlik, kabızlık ve mide ağrısı gibi gastrointestinal semptomlar da hissedebiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 9 Temmuz itibariyle test pozitifliği yüzde 3,1 ile bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 daha yüksek. "AŞILAR HALA ETKİLİ" Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 23 Mayıs'ta yaptığı değerlendirmede, Nimbus'un bugün dolaşımda olan diğer Omicron alt varyantlarından daha tehlikeli olduğuna dair mevcut bir kanıt olmadığını belirtti. Ayrıca, şu anda onaylanmış COVID-19 aşılarının bu varyanta karşı hala etkili olmasının beklendiği de belirtiliyor. REKLAM "STRATUS İLK KEZ KANADA'DA TESPİT EDİLDİ" İlk olarak Kanada'da tespit edilen Stratus (XFG) alt varyantı ise Avrupa ve Hindistan'da önemli sıçramalar yaptı. Mayıs sonu itibariyle Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen yeni vakaların dörtte birinin arkasında yer alarak Nimbus'u bile geride bıraktı. Stratus da DSÖ tarafından ‘İzleme Altındaki Varyant’ olarak sınıflandırılırken, Omicron kuzenlerinin çoğu gibi hızla yayılıyor, üst solunum yollarını tercih ediyor ve ciddi hastalıklara yol açma olasılığı daha düşük görünüyor.