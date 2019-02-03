Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesi Sultan Çakmak’ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak’ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Tokat’ın Zile ilçesinde karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybeden Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak’ın annesi Sultan Çakmak, ilçeye bağlı Narlıkışla Köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan Osman Çakmak’ı arayarak taziyede bulundu. Erdoğan, milli sporcunun annesi için dua ederken, tedavisi devam eden babası Ömer Çakmak için de sporcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Osman Çakmak da Erdoğan’a, “Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek hem dua hem de teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, annesi vefat eden Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Bakan Koca, Tokat Devlet Hastanesi başhekimiyle görüşerek tedavisi devam eden baba Ömer Çakmak’ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Osman Çakmak’ı arayarak başsağlığı diledi. Milli sporcuya sabır dileyen ve acısını paylaştıklarını ifade eden Koca, Ömer Çakmak’ın tedavisini ise yakından takip ettiklerini söyledi.

Bakan Koca, Osman Çakmak’a babasının durumunun iyi olduğu, kan gazlarının düzeldiği, şuurunun açılmaya başladığı ve solunum cihazından ayrılmış olduğu bilgisini vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.