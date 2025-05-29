Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Diş eti kanamasının sebebi C vitamini eksikliği mi? - Haberler | Sağlık Haberleri

        "C vitamini eksikliği, diş eti kanamalarına yol açabilir"

        Diş eti kanamasına sadece ağız hijyeni sorunları değil, bazı sistemik hastalıklar ya da vitamin eksikliklerinin de sebep olabileceğini söyleyen Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Merve Altıkat, "Diş eti kanaması, çoğu zaman diş eti iltihabının (gingivitis) erken belirtisi olup, diş etlerinin iltihaplanarak hassaslaşması sonucu ortaya çıkar. Özellikle C vitamini eksikliği (skorbüt), diş etlerinin güçsüzleşmesine ve kolayca kanamasına yol açar. K vitamini eksikliği ise pıhtılaşma mekanizmasını etkileyerek kanama riskini artırabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diş eti kanamasının sebebi C vitamini eksikliği mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diş eti kanamasının, genellikle diş fırçalama, diş ipi kullanımı veya bazen yemek yeme sırasında fark edilen ve diş etlerinden gelen kanla kendini gösteren yaygın bir semptom olduğunu belirten Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Merve Altıkat, “Bu durum, çoğu zaman diş eti iltihabının (gingivitis) erken belirtisi olup, diş etlerinin iltihaplanarak hassaslaşması sonucu ortaya çıkar. Sağlıklı diş etleri açık pembe renkte, sıkı kıvamda olur ve kanama göstermez. Bu yüzden herhangi bir kanama fark edildiğinde, bu durumun diş eti hastalıklarının başlangıç aşamasında olabileceği düşünülmeli ve ihmal edilmemelidir” diye konuştu.

        "YETERSİZ AĞIZ HİJYENİ, DİŞ ETİ KANAMALARININ BAŞLICA SEBEBİ"

        Diş eti kanamasının en sık görülen nedeninin yetersiz ağız hijyeni sonucu oluşan mikrobiyal dental plak birikimi olduğunu işaret eden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, Bu plak, zamanla diş etlerini tahriş eder ve iltihaplanmaya neden olur. Bunun dışında, diş taşı birikimi, sert ya da yanlış fırçalama, diş ipinin hatalı kullanımı, hormonal değişiklikler (örneğin hamilelik veya menopoz), sigara kullanımı ve stres gibi faktörler de diş eti sağlığını olumsuz etkiler. Ayrıca, bazı sistemik hastalıklar (diyabet, kan hastalıkları vb.) ve kullanılan bazı ilaçlar da diş eti kanamasına neden olabilir. Bu nedenle diş eti kanaması yalnızca lokal bir sorun değil, sistemik bir belirtinin de habercisi olabilir” dedi.

        REKLAM

        "DİŞ ETLERİNDE KIZARIKLIK GÖRÜLEBİLİR"

        Diş eti kanamasının sıklıkla yalnız başına görülmediğini, beraberinde bazı belirtilerin de ortaya çıktığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve hassasiyet, fırçalama sırasında veya kendiliğinden gelişen kanama, ağızda sürekli kötü koku ya da kötü tat, diş eti çekilmesi ve dişler arasında boşluk oluşması sayılabilir. İlerlemiş vakalarda dişlerde sallanma ve yer değiştirme de görülebilir. Bu belirtiler, diş eti dokularında aktif bir iltihabın (inflamasyonun) varlığını ve tedavi gereksinimini gösterir” şeklinde konuştu.

        "DOĞRU TEŞHİS İÇİN DETAYLI AĞIZ İÇİ MUAYENE YAPILMALI"

        Tanı konma sürecinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Diş eti kanamasının teşhisi için diş hekimi tarafından gerçekleştirilen detaylı bir ağız içi muayene gereklidir. Muayene sırasında diş etlerinin rengi, kıvamı ve kanama eğilimi değerlendirilir. Ayrıca, periodontal sondalama ile diş eti cepleri ölçülerek iltihabın yayılımı tespit edilir. Plak ve diş taşı varlığı da gözlemlenir. Muayene, radyolojik görüntüleme ile de desteklenerek kemik dokusundaki kayıplar değerlendirilir. Bu bulgular doğrultusunda hastalığın tipi ve şiddeti belirlenir ve buna uygun bir tedavi planı hazırlanır” dedi.

        "BAZI SİSTEMİK HASTALIKLAR DA DİŞ ETİ KANAMALARINI TETİKLEYEBİLİR"

        Diş eti kanamasının sadece lokal ağız hijyeni sorunlarından değil, bazı sistemik hastalıklardan ya da vitamin eksikliklerinden de kaynaklanabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Altıkat “Özellikle C vitamini eksikliği (skorbüt), diş etlerinin güçsüzleşmesine ve kolayca kanamasına yol açar. K vitamini eksikliği ise pıhtılaşma mekanizmasını etkileyerek kanama riskini artırabilir. Bunların yanı sıra, diyabet, lösemi, hormonal bozukluklar ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar da diş eti kanamasına neden olabilir. Bazı ilaçlar, özellikle kan sulandırıcılar, diş eti kanamasını tetikleyebilir. Bu yüzden tekrarlayan veya durmayan diş eti kanamaları durumunda yalnızca diş hekimi değil, gerekirse tıbbi danışmanlık da alınmalıdır” açıklamasında bulundu.

        DİŞ ETİ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN TAVSİYELER

        Diş eti sağlığını korurken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, diş eti kanamasını önlemenin en etkili yollarını şöyle anlattı: “İlk aşama, düzenli ve doğru bir ağız hijyeni rutini oluşturmaktır. Günde en az iki kez yumuşak kıllı bir fırça ile uygun teknikle diş fırçalamak, her gün diş ipi veya arayüz fırçası kullanmak, plak birikimini önler ve diş eti sağlığını korur. Antibakteriyel gargaralar hekime danışılarak destekleyici tedavi olarak kullanılabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, özellikle C vitamini yönünden zengin gıdalara yer vermek, diş etlerinin yapısını güçlendirir. Sigara kullanımının bırakılması ve yılda en az iki kez diş hekimi kontrolü de önemli koruyucu adımlardır. Bu uygulamalarla diş eti kanamasının oluşumu büyük ölçüde önlenebilir.”

        "ERKEN DÖNEM TEŞHİS İLE SAĞLIĞA KAVUŞMAK MÜMKÜN"

        Diş eti kanamasının tedavisinin altında yatan nedene göre şekillendiğini belirten Dr. Öğr. Altıkat, “Gingivitis gibi erken dönem hastalıklarda, diş taşı temizliği ve plak kontrolü ile diş etleri sağlığına kavuşabilir. İlerlemiş vakalarda ise kök yüzeyi düzleştirme, periodontal cerrahi işlemler veya flap operasyonları gerekebilir. Eğer sorun sistemik bir hastalıktan ya da vitamin eksikliğinden kaynaklanıyorsa, ilgili uzman hekimle birlikte multidisipliner bir tedavi süreci yürütülür. Ayrıca hastaya özel ağız hijyeni eğitimi verilerek tekrarının önlenmesi amaçlanır. Tedavi ne kadar erken başlarsa, başarı şansı o kadar yüksek olur” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Yıldırım faciası! Çobana isabet etti!
        Yıldırım faciası! Çobana isabet etti!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!