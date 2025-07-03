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        Haberler Sağlık Domuzdan organ naklinde yeni umut - Haberler | Sağlık Haberleri

        Domuzdan organ naklinde yeni umut

        Avrupa Organ Nakli Derneği (ESOT) Kongresi'nde sunulan yeni bir araştırma, insan bağışıklık sisteminin domuz böbreği dokusuyla nasıl etkileşime girdiğini ayrıntılı şekilde haritalandırarak domuzdan nakledilen böbreği reddetmesinin önlenebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:39
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        Domuzdan organ naklinde yeni umut
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        Avrupa Organ Nakli Derneği (ESOT) Kongresi'nde sunulan yeni bir araştırma, insan bağışıklık sisteminin domuz böbreği dokusuyla nasıl etkileşime girdiğini ayrıntılı şekilde haritalandırarak domuzdan nakledilen böbreği reddetmesinin önlenebileceğini ortaya koydu.

        Science Daily dergisinin haberine göre, Paris Transplantasyon ve Organ Yenileme Enstitüsü ile New York Üniversitesi Langone Transplantasyon Enstitüsünden bilim insanları, insan vücudunun böbrek naklini kabul etmemesinin erken belirtilerine dair önemli bulgular saptadı.

        Çalışmada, bağışıklık sisteminin organı reddetme sürecine ait ilk moleküler işaretlerin, nakilden sadece 10 gün sonra başladığı ve 33. günde zirveye ulaştığı gözlemlenirken toplamda 61 gün süren takipte, reddin ilerleyişini yavaşlatabilecek kritik bir tedavi penceresi tespit edildi.

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        Bilim insanları, gelişmiş bilgisayar yöntemleriyle insanın bağışıklık hücrelerini domuz böbreğindeki diğer hücrelerden ayırdı.

        Böylece bağışıklık hücrelerinin nakledilen böbrekte hangi bölgelere saldırdığını net bir şekilde gören araştırmacılar, bu bilgi sayesinde denedikleri özel tedavilerin, organ reddi belirtilerini büyük ölçüde azalttığını gözlemledi.

        Araştırmacılara göre, elde edilen bulgular, domuzdan insana organ naklinde başarı oranlarını artırmaya yönelik daha gelişmiş tedavi protokollerinin önünü açıyor.

        Araştırmanın başyazarı Dr. Valentin Goutaudier, "Çalışmamız, insan bağışıklık sisteminin domuz böbreğiyle nasıl etkileşim kurduğuna dair bugüne kadar oluşturulmuş en ayrıntılı moleküler haritayı sunuyor." dedi.

        Goutaudier, bu sayede reddi önlemeye yönelik tedavi stratejilerinin daha isabetli biçimde geliştirilebileceğini vurguladı.

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