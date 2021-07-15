Okumadan geçmeyin! DSÖ'den kritik uyarı! Farklı aşıları yaptırmak... 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanı Soumya Swaminathan, kişilere farklı üreticilerin COVID-19 aşılarını karıştırıp eşleştirmeye karşı tavsiyelerde bulundu ve bu tür kararların halk sağlığı yetkililerine bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, destekleyici doza ilişkin sorulan bir soruya ise Swaminathan, şu yanıtı verdi: "Burada biraz tehlikeli bir eğilim var. Vatandaşlar ikinci, üçüncü ve dördüncü dozu ne zaman ve kimin alacağına karar vermeye başlarsa, bu ülkelerde kaotik bir duruma neden olacaktır."

"VERİLER HALA BEKLENİYOR"

Aşıları karıştırmayı "verisiz bölge" olarak tanımlayan Swaminathan, "Bireyler kendileri için karar vermemeli, halk sağlığı kurumları mevcut verilere dayanarak karar verebilir. Farklı aşıların karıştırma ve eşleştirme çalışmalarından elde edilen veriler hala bekleniyor. Hem immünojenisite (bağışıklık sağlayıcılık) hem de güvenliğin değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

DSÖ'nün aşılarla ilgili Stratejik Danışma Grubu, haziran ayında, Pfizer aşısının, AstraZeneca'nın ilk dozundan sonra ikinci doz olarak kullanılabileceğini söylemişti.

AstraZeneca ve Pfizer aşılarını karıştırmak için İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir klinik araştırma devam ediyor. Deneme yakın zamanda Moderna ve Novavax aşılarını içerecek şekilde genişletildi.