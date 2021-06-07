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HaberlerSağlıkDAHA İYİ! Son dakika: Korona aşısı ile ilgili dikkat çeken "farklı doz" tespiti
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Dünya bunu konuşuyor! Aşıda 1. ve 2. doz farklı olursa ne olur?

İspanya'da yapılan bir çalışma, ilk dozu Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmış kişilere daha sonra BioNTech aşısı uygulandığında daha iyi antikor yanıtı alındığını gösterdi. Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Türkiye'de kullanılan Sinovac aşısının ağır hastalığa karşı koruma sağladığını ve ölümleri çok azaltmasına rağmen bulaşıcılığı önlemedeki etkisinin zayıf olduğunu ifade etti. Kurugöl, bu nedenle salgını kontrol altına almak için ilk dozu Sinovac ile yapılmış kişilere ikinci dozun BioNTech aşısı yapılabileceğini söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

DAHA İYİ! Son dakika: Korona aşısı ile ilgili dikkat çeken
Dünya bunu konuşuyor! Aşıda 1. ve 2. doz farklı olursa...
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İspanya'da yapılan bir koronavirüs aşısı çalışmasına göre, 1. doz ile 2. doz koronavirüs aşılarının farklı olması, daha güçlü bağışıklık yanıtı alınmasını sağlıyor.

1. DOZ SINOVAC AŞISI OLANLAR 2. DOZ BIONTECH OLABİLİR Mİ?

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dünyada aşı tedarikiyle ilgili sorunların yaşanması ve bazı aşıların koruyuculuğunun daha az olduğunu gösteren verilerin olması nedeniyle dünyada kombine aşı uygulanırsa yani 1. doz ile 2. doz farklı aşılar olursa daha etkili olur mu diye bir düşüncenin oluştuğunu söyledi.

İngiltere tarafından desteklenen İspanyol çalışmasının detaylarını paylaşan Prof. Dr. Kurugöl, "İspanya'da 663 kişide yapılan bir çalışmada, öncesinde Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmış kişilere daha sonra BioNTech aşısı uygulandığında daha iyi antikor yanıtı olduğu gösterildi. Nature'da yayınlanan ve kombine olduğunu ifade etmek için CombivacS adı verilen bu çalışma, daha güçlü bir bağışıklık ortaya çıktığını gösterdi. Sayın Fatih Altaylı da köşesinde bu çalışmaya dikkat çekti. Dikkatimizi tekrar buraya çektiği için ona da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EBOLA'DA DA BU YÖNTEM DENENMİŞTİ

Prof. Dr. Kurugöl, kombine aşıların şu anda Covid aşıları için geçerli olduğunu ancak daha önce başka hastalıklar için aşılamada benzer yöntemlerin geliştirildiğini dile getirdi. Kurugöl, "Çalışmalar, Ebola aşılamasında benzer şekilde iki farklı aşının kullanılarak daha güçlü bir bağışıklık elde edilebileceğini göstermişti" dedi.

ÇİN AŞISI UYGULANAN ŞİLİ VE BAHREYN'DE AŞILAMA ORANI YÜKSEK OLMASINA RAĞMEN VAKALAR AZALMADI

Sinovac aşısıyla ilgili de çalışmalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, "Sinovac aşısı ülkemizde ilk başlarda daha yaygın olarak kullanılıyordu. BioNTech'in Sinovac aşısına göre daha güçlü olduğu, daha iyi koruyuculuk oluşturduğu, etkinliğinin daha fazla olduğu farklı çalışmalarla gösterilmiştir. Bu deneyimi gerçek hayatta da gördük. Şili'de ve Bahreyn'de nüfusun yüzde 50'ye yakını tam aşılandı. Bu oran İngiltere'den ve ABD'den daha yüksek. Tek aşı oranları da yüzde 60. İsrail'den sonra ikinci ve üçüncü ülkeler. Bu ülkelerde Çin aşıları uygulanıyor. Şili'de Sinovac, Bahreyn'de ise Sinopharm aşısı yapılıyor. Her iki ülkede de aşılama yüksek olmasına rağmen vakalarda İngiltere'de ya da Amerika'da olduğu gibi bir azalma sağlanmadı ve vakalarda Türkiye'de olduğu gibi plato oluştu. Bu durumu çözebilmek için Şili, yapılan bu çalışmalara dayanarak bir doz Sinovac aşısı olmuş kişilere ikinci dozu BioNTech aşısı yapma kararı aldı ve şu an bunu uyguluyor. Bahreyn'de de iki doz Çin aşısı yapılan kişilere altı ay sonra BioNTech ile aşılama başladı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl

PROF. DR. KURUGÖL: İLK DOZU SINOVAC YAPILANLARA İKİNCİ DOZ BIONTECH YAPILABİLİR

Prof. Dr. Kurugöl, Türkiye'de şu an Çin aşısı Sinovac'ta tedarik sorunu yaşanması nedeniyle BioNTech aşısı uygulandığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı tarafından net sayılar açıklanmamasına rağmen Sinovac'ın ağır hastalığa karşı koruması ve ölümleri çok azaltmasına rağmen bulaşıcılığı önlemedeki etkisi zayıf. Bu nedenle de salgını kontrol altına almak için özellikle aşı olanlarda yeterli olmuyor. Bu olumsuz durumu olumlu yöne çekebilmek için bizde de benzer şekilde ilk dozu Sinovac ile yapılmış kişilere ikinci doz BioNTech aşısı yapılabilir."

"SAĞLIK PERSONELİNE VE 65 YAŞ ÜSTÜ RİSKLİ GRUPLARA HATIRLATMA DOZU BIONTECH YAPILMALI"

Prof. Dr. Kurugöl, öte yandan, daha önce iki doz Sinovac ile aşılanmış, üstünden altı ay geçmiş sağlık personeline ve 65 yaş üstü gibi riskli gruplara hatırlatma dozu olarak BioNTech aşısının yapılmasının çok yararlı olacağını söyledi.

Kurugöl, "Bu konunun mutlaka Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"YERLİ AŞININ HATIRLATMA DOZU OLARAK KULLANILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI"


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz koronavirüs aşısı olan kişilere hatırlatma dozunun (rapel) eylülde yerli aşı ile yapılabileceğini açıklamıştı. Sinovac veya BioNTech aşısı olmuş kişilerde hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılıp yapılamayacağı sorusuna ise Prof. Dr. Kurugöl, şu yanıtı verdi: "Olabilir ama nasıl ki AstraZeneca'dan sonra BioNTech aşısı veya Sinovac'tan sonra BioNTech aşısı ile ilgili çalışma yapılmışsa bununla ilgili de çalışma yapmak gerekir. Faz 3 çalışmasının bir kolunda mutlaka öncesinde iki doz aşı yapılmış kişilere hatırlatma dozu olarak yerli aşı yapıldığında ne gibi sonuçlar alınıyor, ne kadar koruma sağlanıyor, yan etkilerde artış var mı bunların değerlendirilmesi gerekli."

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