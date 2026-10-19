Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ara seçimlerine geri sayım başladı: Trump'a destek düşüşte, anketlerde Demokratlar öne geçti

        ABD ara seçimlerine geri sayım başladı: Trump'a destek düşüşte, anketlerde Demokratlar öne geçti

        ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler öncesinde yapılan ankette Trump'ın onay oranı yüzde 33'e kadar düştü. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 48'i Trump'ın 2025'te yeniden göreve gelmesinden bu yana ekonomik durumlarının kötüleştiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte

        ABD'de ara seçimlerine iki hafta kala Cumhuriyetçiler karamsar bir siyasi tabloyla karşı karşıya. The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı rekor seviyede gerilerken, Kongre'nin kontrolü için yarışan Demokratlara verilen destek yükseliyor.

        Trump'ın ABD'li seçmenler arasındaki onay oranı şu anda yüzde 33 seviyesinde. Katılımcıların yüzde 66'sı Trump'ın performansını onaylamazken, yüzde 52'si bunu kesin bir dille ifade ediyor. Trump'ın onay oranı temmuz ayına kıyasla 4 puan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 8 puan geriledi. Bu oran, Trump'ın ilk başkanlık döneminin herhangi bir aşamasında kaydedilen seviyenin de altında. Seçimlerde oy kullanması muhtemel seçmenler arasında Trump'ın onay oranı yüzde 38, onaylamayanların oranı ise yüzde 62.

        Anket ayrıca, Demokratların ekonomi yönetimi konusunda Cumhuriyetçilerden daha fazla güven duyulan parti olarak görülmesinin on yılı aşkın bir süredir ilk kez gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

        Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirme yarışında Demokratlar, kayıtlı ve oy kullanması muhtemel seçmenler arasında 8 puan önde. Bu, partinin Washington Post tarafından temmuz ayında yapılan ankette kayıtlı seçmenler arasındaki 3 puanlık üstünlüğüne kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

        KATILIMCILARIN YÜZDE 72'Sİ ÜLKENİN YANLIŞ YÖNDE İLERLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

        Yeni anketin genel sonuçları, seçmenlerin başkana duydukları güveni kaybettiğini, İran'la savaşa girme kararından ciddi biçimde endişe duyduğunu ve savaşın özellikle benzin fiyatları üzerinden bütçelerine yansıyan etkilerini hissettiğini gösteriyor. Seçmenler artık önemli meseleleri ele alma konusunda da Cumhuriyetçilerden çok Demokratlara güveniyor. Bugün katılımcıların yüzde 72'si ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünüyor. Bu oran nisana kıyasla 5 puan arttı.

        Senatodaki en çekişmeli yarışların birçoğunda sonuç hala belirsizliğini koruyor. Ülke genelinde, oy kullanacağından kesinlikle emin olduğunu veya oyunu şimdiden kullandığını söyleyen seçmenler arasında Demokratlar belirgin bir üstünlüğe sahip. Buna karşılık Cumhuriyetçiler, 2024 veya 2022 seçimlerinde oy kullanmış kişiler arasında görece güçlü durumda.

        TRUMP'A OY VEREN SEÇMENLERİN KAÇI SANDIĞA GİDECEK BELİRSİZ

        En kritik bilinmezlerden biri, Trump'a 2024 seçimlerinde oy veren 77 milyon seçmenin kaçının bu kez sandığa gideceği. Ara seçimlere katılım her zaman başkanlık seçimlerindekinden daha düşük oluyor. Ayrıca Cumhuriyetçiler, Trump'ın aday olmadığı seçimlerde kendi destekçilerini sandığa götürmekte daha fazla zorlanıyor.

        Trump'ın onay oranı, uzun süredir ara seçimlerin nasıl sonuçlanacağını gösteren en önemli göstergelerden biri kabul ediliyor. Geçmiş seçimler dikkate alındığında Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'ndeki dar çoğunluklarından sandalye kaybetmeleri ve gelecek ay meclisin kontrolünü yitirmeleri olası görünüyor.

        Ekonomik sorunlar, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki kontrolünü koruması açısından önemli bir tehdit oluşturuyor. Trump'ın ekonomi yönetimine yönelik onay oranı yüzde 28'e geriledi. Bu oran temmuzda yüzde 33, şubatta yüzde 41 ve 2018 ara seçim kampanyasının aynı döneminde yüzde 49 seviyesindeydi. ABD'lilerin yaklaşık dörtte üçü, Trump'ın enflasyon ve ülkedeki yaşam maliyeti konusundaki yönetimini onaylamıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Siber Suçlarla Mücadele operasyonu: 643 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandı.

        #ABD
        #Donald Trump
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!