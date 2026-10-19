ABD ara seçimlerine geri sayım başladı: Trump'a destek düşüşte, anketlerde Demokratlar öne geçti

ABD'de ara seçimlerine iki hafta kala Cumhuriyetçiler karamsar bir siyasi tabloyla karşı karşıya. The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı rekor seviyede gerilerken, Kongre'nin kontrolü için yarışan Demokratlara verilen destek yükseliyor.

Trump'ın ABD'li seçmenler arasındaki onay oranı şu anda yüzde 33 seviyesinde. Katılımcıların yüzde 66'sı Trump'ın performansını onaylamazken, yüzde 52'si bunu kesin bir dille ifade ediyor. Trump'ın onay oranı temmuz ayına kıyasla 4 puan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 8 puan geriledi. Bu oran, Trump'ın ilk başkanlık döneminin herhangi bir aşamasında kaydedilen seviyenin de altında. Seçimlerde oy kullanması muhtemel seçmenler arasında Trump'ın onay oranı yüzde 38, onaylamayanların oranı ise yüzde 62.

Anket ayrıca, Demokratların ekonomi yönetimi konusunda Cumhuriyetçilerden daha fazla güven duyulan parti olarak görülmesinin on yılı aşkın bir süredir ilk kez gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirme yarışında Demokratlar, kayıtlı ve oy kullanması muhtemel seçmenler arasında 8 puan önde. Bu, partinin Washington Post tarafından temmuz ayında yapılan ankette kayıtlı seçmenler arasındaki 3 puanlık üstünlüğüne kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 72'Sİ ÜLKENİN YANLIŞ YÖNDE İLERLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Yeni anketin genel sonuçları, seçmenlerin başkana duydukları güveni kaybettiğini, İran'la savaşa girme kararından ciddi biçimde endişe duyduğunu ve savaşın özellikle benzin fiyatları üzerinden bütçelerine yansıyan etkilerini hissettiğini gösteriyor. Seçmenler artık önemli meseleleri ele alma konusunda da Cumhuriyetçilerden çok Demokratlara güveniyor. Bugün katılımcıların yüzde 72'si ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünüyor. Bu oran nisana kıyasla 5 puan arttı.

Senatodaki en çekişmeli yarışların birçoğunda sonuç hala belirsizliğini koruyor. Ülke genelinde, oy kullanacağından kesinlikle emin olduğunu veya oyunu şimdiden kullandığını söyleyen seçmenler arasında Demokratlar belirgin bir üstünlüğe sahip. Buna karşılık Cumhuriyetçiler, 2024 veya 2022 seçimlerinde oy kullanmış kişiler arasında görece güçlü durumda.

TRUMP'A OY VEREN SEÇMENLERİN KAÇI SANDIĞA GİDECEK BELİRSİZ

En kritik bilinmezlerden biri, Trump'a 2024 seçimlerinde oy veren 77 milyon seçmenin kaçının bu kez sandığa gideceği. Ara seçimlere katılım her zaman başkanlık seçimlerindekinden daha düşük oluyor. Ayrıca Cumhuriyetçiler, Trump'ın aday olmadığı seçimlerde kendi destekçilerini sandığa götürmekte daha fazla zorlanıyor.

Trump'ın onay oranı, uzun süredir ara seçimlerin nasıl sonuçlanacağını gösteren en önemli göstergelerden biri kabul ediliyor. Geçmiş seçimler dikkate alındığında Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'ndeki dar çoğunluklarından sandalye kaybetmeleri ve gelecek ay meclisin kontrolünü yitirmeleri olası görünüyor.

Ekonomik sorunlar, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki kontrolünü koruması açısından önemli bir tehdit oluşturuyor. Trump'ın ekonomi yönetimine yönelik onay oranı yüzde 28'e geriledi. Bu oran temmuzda yüzde 33, şubatta yüzde 41 ve 2018 ara seçim kampanyasının aynı döneminde yüzde 49 seviyesindeydi. ABD'lilerin yaklaşık dörtte üçü, Trump'ın enflasyon ve ülkedeki yaşam maliyeti konusundaki yönetimini onaylamıyor.