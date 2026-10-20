ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'nun yeniden seçilmesine destek vermekten kaçındı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesini desteklemesinin ardından İsrail'deki seçimlere müdahil olmayacağını belirterek, Netanyahu'ya destek vermekten kaçındı.

Gazeteci Mark Halperin'e konuşan Vance, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğe ilişkin, "Başkan, ABD veya uluslararası siyasi tarihin en etkili desteğine sahip." ifadesini kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere odaklandığını vurgulayan Vance, "Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum." dedi.

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Vance, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek vermiş ancak Orban'ın liderliğindeki sağcı parti, ülkedeki parlamento seçimlerini kaybetmişti.

JD Vance, haziranda İsrail hükümetinden bazı isimleri, Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmaları nedeniyle sert şekilde eleştirmiş, temmuzda ise İsrail hükümetinin bazı unsurlarının müzakereleri sekteye uğratmak amacıyla ABD kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

"BİLDİĞİM KADARIYLA UKRAYNA İLE RESMİ BİR İTTİFAKIMIZ YOK"

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Ukrayna'nın ABD'nin müttefiki olup olmadığı sorulan Vance, iki ülkenin bazı konularda ortaklık yaptığını ancak zaman zaman çıkarlarının farklılaştığını belirtti.

Vance, "Örneğin, Amerikalılar için enerji maliyetlerini artıran Rusya'nın dizel yakıt tesislerini bombalamaları gerektiğini düşünüyor muyum? Hayır. Ancak elbette bazı konularda onlarla birlikte çalışıyoruz. Bazı konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Fakat Rusya'nın enerji tesislerini bombalamayı bırakmaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ortaklık ile müttefik olmanın farklı olup olmadığı sorusuna ise Vance, "Bildiğim kadarıyla Ukrayna ile resmi bir ittifakımız yok. NATO üyesi değiller. NATO'da olmaları gerektiğini düşünmüyorum." yanıtını verdi.

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Vance, Ukrayna ile bazı konularda karşı karşıya gelebileceklerini dile getirdi.