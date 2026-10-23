Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı

        ABD Başkanı Trump Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmek ve yurt içi petrol üretim, rafinasyon ve lojistik kapasitesini artırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 02:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump, Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı

        Beyaz Saray'ın yayımladığı karar metnine göre, Trump, 20 Ocak 2025'te ilan ettiği "Ulusal Enerji Acil Durumu" kararnamesi kapsamında yeni bir adım attı.

        Buna göre dayanıklı yurt içi petrol üretimi, rafinasyon ve lojistik kapasitesinin sağlanmasının ülkenin savunma hazırlığının merkezinde yer aldığını vurgulayan Trump, acil federal eylem olmaması durumunda ABD'nin savunma yeteneklerinin dış tehditlere karşı savunmasız kalacağını ifade etti.

        Trump, 1950 tarihli Savunma Üretim Yasası'nın 303. maddesine dayandırdığı kararda, yurt içi petrol arama ve üretim faaliyetleri ile rafinasyon ve lojistik kapasitesini, "ulusal savunma için elzem endüstriyel kaynaklar" olarak tanımladı.

        REKLAM

        AA'nın haberine göre kısıtlı finansman, uzun izin süreçleri ve tedarik zinciri sınırlamaları nedeniyle, başkanlık eylemi olmaksızın kapasitenin zamanında sağlanamayacağını belirten Trump, söz konusu kanun maddesi uyarınca satın alımların, satın alma taahhütlerinin, üretim yeteneklerinin geliştirilmesi için mali destekler verilmesinin veya diğer eylemlerin bu ihtiyacı karşılamak için en uygun alternatif yöntemler olduğunu aktardı.

        Trump, bu nedenle söz konusu kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil durum gerekçesiyle, ilgili maddedeki gerekliliklerden muafiyet sağlandığını bildirdi.

        ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığını söz konusu kararı uygulamakla yetkilendirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 günlük eşini katletti

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı tartıştığı eşi 27 yaşındaki Aliye Aker'i silahla vuran kocası 29 yaşındaki Salih Aker, iddiaya göre ambulansı aradıktan sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Hastaneye kaldırılan çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.(İHA)

        #ABD Başkanı Donald Trump
        #ABD
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması