ABD Başkanı Trump'tan Libya açıklaması

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'daki düzensiz göç konusunda Libya'ya çağrıda bulundu.

"Libya halkı gururlu, dirençli, misafirperverdir ve barış ile refahı hak etmektedir. ABD ile Libya, Libya'da DEAŞ'ı birlikte yenilgiye uğratma konusundaki tarihi başarımızı temel alarak, terörle mücadelede güçlü ve kalıcı bir ortaklık sergilemektedir." değerlendirmesini yapan Trump, düzensiz göç konusunda ise bu ülkeye seslendi.

ABD Başkanı, "Libya, yasa dışı göç için bir koridor olarak kalamaz ve bu durumun derhal sona ermesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Donald Trump, Fransa'daki olaylarla ilgili olarak düzensiz göçmenleri hedef göstermiş ve başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine sınırlarını düzensiz göçmenlere kapatmaları çağrısında bulunmuştu.

*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.